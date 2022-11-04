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В единстве наша сила

Музей краеведения Ингушетии приглашает на выставку «Искусство объединяет»

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4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. Праздник является одним из самых молодых в новейшей истории России. История знаменательной даты начинается с XVII века, и связан он с окончанием смутного времени на Руси после освобождения Москвы от польско-литовских интервентов народным ополчением под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Основная цель знаменательной даты — объединить всех жителей России вне зависимости от социального статуса, религиозных взглядов или национальной принадлежности. В этот день организовываются массовые мероприятия на всех площадях российских городов.

К празднику присоединился и коллектив Ингушского Государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова. О том, какая программа была у них в этот день, с нами поделилась заместитель директора Заретхан Плиева.

«Наш коллектив сегодня принимает активное участие как внутри у себя, так и в республиканских торжественных праздничных мероприятиях, посвящённых этому знаменательному дню. Мы также присоединились ко Всероссийской акции «Ночь искусств», в рамках которой проводим бесплатное обслуживание всех посетителей музея. Сегодня у наших гостей есть возможность познакомиться с историей праздника, увидеть расширенные экспозиции по этнографии и истории, принять участие в работе мастер-классов по изобразительному искусству. Сделанные своими руками поделки и рисунки гости могут взять себе на память или подарить музею, чтобы они стали украшением последующих выставок», — сказала Плиева.

По ее словам, главная выставка праздника — выставка «Искусство объединяет», в которой представлены картины художников из разных регионов и страны в целом. На выставке также присутствуют детские работы из всех населённых пунктов Ингушетии, а также из Москвы, Ярославля и многих других городов. Данная выставка соединила вчерашний день с сегодняшним, искусство маститых живописцев с непосредственностью юных художников, которым в будущем предстоит развивать культуру нашей страны.

Выставка «Искусство объединяет» способствовала сближению всех участников праздника, присутствовавшие остались очень довольны увиденным, праздник состоялся.

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