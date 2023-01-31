Мир исторических фотографий богат и многообразен. Старые фотографии — это настоящая машина времени, которая может перенести нас в далёкое прошлое. Именно благодаря старым снимкам понимаешь, какой была жизнь людей в далеком прошлом. А если внимательно рассматривать детали, то такие фотографии могут рассказать не меньше, чем учебники истории, на мой взгляд.

На днях, побывав в Ингушском музее краеведения имени Тугана Мальсагова, я почерпнула для себя информацию, что здесь занимаются и редкими историческими снимками. Какая работа ведется в этом направлении, рассказывает главный научный сотрудник музея Пятимат Албагачиева.

«У каждой фотографии есть свой смысл, своя история, своя судьба, — говорит она. — С давних пор на нашем сайте запущена рубрика «История одной фотографии», где мы публикуем редкие снимки. На днях в наш музей поступила фотография от жителя нашей республики Пошева Умарбека, внука Пошева Ини Джончуровича. На фото справа стоит Пошев Ини Джончурович, слева — в светлом национальном костюме горец, сведения о котором желает узнать семья Пошевых.

Нам, сотрудникам музея, хотелось бы установить, по просьбе Умарбека Пошева, личность данного человека. Увидев это фото, может, кто-то узнает его, сможет помочь нам в поисках.

В Ингушетии у каждого в роду найдется человек, на которого хочется быть похожим, брать с него пример. Это стимулирует потомков собирать о нем по крупицам факты из биографии, делиться ими, чтобы подрастающее поколение хоть немного соответствовало тем принципам морали, этики и благородства, которые были присущи их предкам.

Просим всех небезразличных к историческому прошлому уделить внимание нашей публикации и помочь раскрыть имя человека, о котором идет речь. А также мы просим пересылать на нашу электронную почту fatima-albagachieva@mail.ru фотографии, которые у вас на руках, имеющие историческое значение».