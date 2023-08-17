Как известно, цивилизованность общества — это не только технический прогресс с его изобретениями. В большей степени это ценность жизни и здоровья каждого живого существа. Причем не только жизни и здоровья людей, но и жизни братьев наших меньших — животных.

Но в том, что это только пустые слова, мы, к сожалению, убеждаемся с каждым днём, когда узнаем из прессы неутешительные прогнозы о плохом социальном положении домашних животных на территории нашей страны, которые по различным причинам в одночасье становятся бездомными и никому ненужными.

Как отметил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя письмо, адресованное генеральному прокурору РФ, во многих субъектах Российской Федерации либо совсем отсутствуют приюты для животных, либо их недостаточно, что делает невозможным применение методов гуманного обращения с бесхозными животными и противоречит нормам действующего законодательства.

В числе самых отстающих в этом плане представитель Госдумы назвал десять субъектов РФ, среди которых числится и Республика Ингушетия. Это является в принципе нарушением федерального закона, потому что других способов обращения с безнадзорными животными нет. Между тем, как утверждают в Госдуме, у регионов было достаточно времени на то, чтобы подготовиться к исполнению закона, так как со дня его внесения до окончательного принятия прошло уже десять лет.

Необходимо отметить, что сегодня все страны мира и ведущие города России старательно борются с этой проблемой. Только вот эта проблема в Ингушетии, как и многие другие, до сих пор остается нерешенной. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что неравнодушные граждане поднимают вопрос трудности существования животных и пытаются им как-то помочь.

«Все мы ежедневно видим брошенных собак и кошек на улицах наших городов и сёл, которые тянутся к людям и ищут у них защиту, — сетует волонтёр, студентка Амина Точиева. — Я, например, не могу с равнодушным сердцем пройти мимо этих созданий, особенно мне жалко бывает маленьких котят, которые от голода и потери сил не могут даже мяукать, а издают еле слышный писк. Но почему-то административные органы не задумываются над тем, как им помочь. А ведь стоило бы учесть то, что не только люди нуждаются в помощи».

Газета «Ингушетия» решила провести собственное расследование по этому делу и связалась со многими чиновниками региональной власти и экспертами для того, чтобы выяснить, что не так с законом об обращении с животными. Мнения опрошенных нами людей, прямо скажем, во многом имели расхожий характер. Некоторые даже были уверены, что приюты для животных — не есть самый актуальный вопрос для нашей республики, ибо у нас существует масса нерешенных более важных задач. Строить такие объекты многие считают нецелесообразно ещё и по той причине, что у нас в республике нет такого количества бездомных собак и кошек, а приюты — их недостаточно построить, их надо ещё и обслуживать.

Возражая такой точке зрения, хочется сказать, что достаточно пройтись по одной из улиц Магаса в ночное время, чтобы встретиться с бродячими животными и убедиться в том, что не все они безобидные, и не факт, что они не нападут на людей.

Кроме этого, согласно заключению специалистов Центра гигиены и эпидемиологии, уровень шума на улице из-за лая большой своры собак, может превышать нормы в несколько десятков раз, а это очень негативно отражается на людях с чувствительной психикой, которые при этом ещё должны ходить на работу. А как мы знаем, качество труда любого работника напрямую зависит от того, при каких обстоятельствах проходил его отдых, точнее сон.

Также кому может понравиться, как чужие собаки группами бродят по частным дворам, справляя нужду где попало, и гуляют везде без присмотра, причиняя вред подсобному хозяйству и живности? Честно говоря, это небезопасно не только для птицы, но и для людей.

Необходимо отметить, что подобная картина наблюдается и в других населенных пунктах нашей республики, не только в столице. Многие читатели нашей газеты пишут нам и звонят с просьбой помочь им избавиться от нашествия беспризорных собак, которые очень часто нападают на людей. И вот вам ответ на вопрос, необходимы ли нам специальные собачьи или кошачьи приюты. И почему некоторые чиновники считают, что в отличие от российских регионов, в Ингушетии нет особой надобности их строить?

Благо, что среди нас есть и такие граждане, которые за свой счет пытаются устроить у себя во дворе частный приют для брошенных кошек и собак. Только для этого им необходимы бывают немалые финансовые средства и волонтерская помощь. И как показывает время, единственным органом власти, который откликается на просьбы подобного рода, являются средства массовой информации Ингушетии, которые пишут, показывают и рассказывают о том, что необходимо сделать для того, чтобы улучшить качество жизни братьев наших меньших.

Есть и другая сторона дела. Каждый человек должен понять, оттого что мы будем подкармливать и жалеть бездомных животных, сама проблема не решится. Здесь нужны кардинальные меры ее решения. Для того чтобы эта проблема исчезла, нужно сделать так, чтобы на наших улицах не осталось ни одного бродячего животного. А для этого нужны государственные приюты и люди, искренне любящие животных. Особенно сейчас, когда наблюдается значительный рост численности бездомных животных, которые имеют некоторую угрозу для общества. Они мусорят в общественных местах, переносят инфекционные болезни, блох, вшей и бешенство.

Так-то оно так, и мы знаем, что правительство и муниципалитеты на местах должны взять ситуацию в свои руки, но пока что никаких сдвигов в сторону улучшения положения не видно. А всё потому, что есть в нашей власти такие чиновники, которые, несмотря на то что в силу занимаемых должностей они просто обязаны решать подобные вопросы, к сожалению, осознанно обрекают беззащитных животных на голод и гибель. Это очень большая проблема нашего общества, которая стоит достаточно остро. Другими словами, безнаказанность порождает новые нарушения, и неважно, кого они касаются — людей или животных.

С самого детства нам прививают любовь к животным. Но не каждый, вырастая, остается таким отзывчивым и неравнодушным к любым бедам, которые случаются с животными. Не секрет, что нас окружает много людей, которые хладнокровно относятся к нелегкой судьбе брошенных животных, даже намеренно издеваются над ними, вместо того чтобы проявлять заботу.

Как мы знаем, животные оказываются на улице по нескольким причинам. Люди необдуманно заводят домашнее животное, как «живую игрушку», а потом не желают ухаживать, нести ответственность, тратить деньги на лечение и хладнокровно избавляются от питомца или его нежелательного потомства. Или четвероногий друг сам может потеряться.

А бывает и так, что человек просто-напросто из-за аллергии на животных не может позволить себе такую роскошь. Наверное, эти и многие другие причины заставляют некоторых людей идти на крайние меры по отношению к беззащитным животным. Я сейчас говорю о тех, кто самым распространенным способом избавляется от маленьких котят и щенков, пока они ещё не успели привыкнуть к хозяевам. Очень часто таких подкидышей можно увидеть и в районе лечебных учреждений, где имеются свои пищеблоки. А недалеко от больничного комплекса в сельском поселении Плиево, где мы проживаем, подобную картину можно наблюдать чуть ли не каждый день.

Но в тех или других случаях зверьки начинают бродяжничать, страдают от голода, болезней и погибают. Судьба беззащитных любимцев, привыкших к дому и не способных самостоятельно добывать себе пищу, предрешена однозначно — они очень быстро гибнут под машинами, их забивают и травят или разрывают совсем дикие и более сильные сородичи.

А ведь они могли бы скрасить чью-то жизнь, принести пользу человеку. Помимо «эстетического удовольствия» (ведь что может быть приятнее мурчащего теплого друга, который ластится у тебя на коленях), кошки выполняют и ряд полезных для человека функций. Они, как было отмечено выше, отлично истребляют грызунов, оберегая жилища людей, лечат некоторые заболевания и даже продлевают жизнь своему хозяину. Как известно, в прошлом дом без кошки был просто немыслим.

Также посредством интернета мы решили узнать, как к кошкам относится ислам, и выяснили следующее. Прежде всего, стоит отметить тот факт, что кошки в исламе всегда почитались и ценились. Конечно же, мусульмане чтят свои практические религиозные предписания и неукоснительно следуют им. В Коране есть законы относительно многих животных, в том числе и котов. Там сказано, если человек приручил маленькое пушистое существо, он несет за него ответственность. Существует даже история об одной женщине, которая держала кошку взаперти без еды, и за это Аллах её наказал. Так что, если мусульманин берет в дом кота, он должен заботиться о нём, а иначе будет отвечать перед высшим судом.

Также считается, что не человек выбирает себе кота, а как раз таки наоборот. Если животное приходит в дом, для этого есть определенные причины. И ни в коем случае нельзя выгонять кота и закрывать перед ним двери. Это может принести семье много неудач. Коты, словно талисманы, охраняют своих хозяев и помогают им во всем. Говорят, что иногда животное может принять на себя удар, который предназначался его хозяину.

Таким образом, подводя общую черту, можно сказать, что кошка — это на самом деле животное, которое обладает некими магическими силами.

Недаром сам Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) обожал кошек. У него была белая красивая кошка с разноцветными глазами. Её звали Муизза. Он очень любил её и ценил. Пророк никогда не беспокоил любимое животное. Ходит легенда о том, что однажды, когда Пророку Мухаммеду (да благословит его Аллах и приветствует) нужно было идти на утреннюю молитву, он обнаружил, что Муизза спит на рукаве его одеяния. И ничего другого он надеть в этот день не мог. Пророк аккуратно обрезал рукав, чтобы не побеспокоить любимую кошку. Так, на молитву он пришел в халате без рукава.

Также в истории исламской религии существует множество легенд о том, как кошки спасали людей. Одна из них рассказывает, как кошка спасла посланника Аллаха от укуса змеи. Однажды утром, когда Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) начал одеваться, он увидел, что его любимица Муизза рычит и не пускает его к одежде. Удивленный таким поведением своей питомицы, Пророк догадался, что кошка почувствовала какую-то опасность. И действительно, тут же из рукава халата Пророка выползла длинная змея, и кошка мгновенно поймала её и убила. После этого Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) стал еще больше любить свою Муиззу.

Немало хадисов посвящено этому животному, в которых передается любовь Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) к кошкам: «Любовь к кошкам — это часть веры». «Они не являются нечистыми. Кошки — чистые и они никогда ничего не загрязняют». «Это единственное животное, которому разрешен вход в мечеть».

Таким образом, можно сделать вывод, что мусульмане считают пушистых созданий чистыми животными, более того, люди, исповедующие ислам, верят, что кошки наделены особой силой и могут отомстить за плохое отношение к ним. Именно поэтому не надо остерегаться этих милых домашних животных и быть к ним жестокими, ведь они нуждаются в нашей помощи, которую мы должны оказывать ради Всевышнего.