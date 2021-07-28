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Раздвоение личности

Мы готовы умереть за гипотетическую родину, но реальную не способны защитить

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Удивительный мы народ, непредсказуемый, не просчитываемый, я бы сказал! Спросите, с чего это вдруг? Да много «с чего»! Возьмем хотя бы наше отношение к своей родине — малой и большой (можно и с большой буквы «Р»), ее территории, государственности: готовы ж стоять насмерть, но не отдавать и пяди земли под пяту супостата. И настоящих, истинных героев, отстоявших свободу отечества и его землю у нас не счесть, пусть в определенные исторические периоды многих из них не особо чествовали на уровне государства (это тема отдельная).

А вот, поди ж ты — супостата внутреннего, того, кто нашу родину точит изнутри, мы в упор не видим. Вернее — не хотим замечать. Так принято издревле. Как в том фильме про короля, который, обливая прислугу из чайника, приговаривал: «Это не я виноват — это предки виноваты».

Мы не виноваты в том, что речку Назранку наши с вами соседи и родственники уничтожили на глазах искусственными насыпями. Не виноваты, что нам негде строить социальные объекты, потому что самые наглые среди нас, договариваясь с продажными чиновниками (нашими с вами родственниками), стряпают липовые правоустанавливающие документы на земельные участки. Не наша головная боль, что из центра Назрани «исчез» автовокзал, оказавшись у черта на куличках, а в Карабулаке «пропала» поликлиника, и теперь «дотационный» субъект платит за аренду приспособленного здания поликлиники.

Мы не станем спорить с тем, что территория, на которой когда-то располагалась туббольница в Крепости (к слову — это место имеет историческое значение), теперь не принадлежит народу, равно как и территория базы ОМОН в том же Карабулаке (в советское время здесь находился летний пионерлагерь). Мы не станем отбивать у «самозахватчиков» территории действующих школ (в Плиево) или утвержденные генпланом земельные участки, выделенные под соцобъекты и оказавшиеся странным образом в категории ИЖС, как, к примеру, территория под школу в том же с. п. Плиево, что рядом с археологическим памятником Борга-каш. И таких примеров не счесть!

Нет, не станем мы спорить с этим беспределом! Потому что это нам не надо! Пусть гипотетическая власть, состоящая из наших с вами родных и близких, наводит порядок в нашем общем доме. Так мы рассуждаем. Главное — чтобы «государственность» не трогали! И тут вспоминается другой король, который, потеряв корону, утешался осознанием того, что она лежит где-то в его владениях. Раздвоение личности у нас какое-то. Диссоциативное расстройство идентичности — так, кажется, этот недуг называется у эскулапов.

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