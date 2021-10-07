Обсуждалась реализация проекта по разработке региональной системы по созданию доступной среды для инвалидов, опыт развития системы добровольной сертификации объектов и услуг на соответствие требованиям. Участники совещания коснулись и стандартов проведения мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья, их доступ к системе долговременного ухода и опыт пилотных регионов в этом и другие важные вопросы.

В республике обеспечена доступность 56 объектов социальной защиты, культуры, здравоохранения, образования для инвалидов. Так, установка пандусов, приспособление путей движения за пределами зданий, оборудование информационными табличками, специальными устройствами и приспособлениями санитарно-гигиенического назначения были осуществлены в рамках госпрограммы «Доступная среда». Её участником Ингушетия являлась с 2014 по 2019 год.

Кроме этого, по этой программе созданы условия для качественного инклюзивного обучения детей с инвалидностью в 14 образовательных организациях (1 коррекционная школа-интернат и 6 детских садов). Приобретено специальное компьютерное оборудование, в том числе учебное, лечебное и реабилитационное, для детей-инвалидов по зрению, слуху и с нарушениями опорно-двигательного аппарата для оснащения дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей.

Республиканский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Назрани и Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Магасе были оснащены специализированным адаптированным оборудованием, включая многофункциональные кровати, трансформируемую мебель и т. д.

Также при проектировании объектов капстроительства и городской среды предусматриваются условия для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан по зданию, обеспечение доступа таковых на все этажи здания при помощи лифта, устройство безбордюрных примыканий пешеходных дорожек и тактильных плиток.

Фурсов отметил актуальность повестки для региона, учитывая процент людей с ограниченными возможностями здоровья, который равен 14.

«Глава Ингушетии не раз напоминал о важности нашего участия во всех федеральных новациях и отслеживания тенденций в этом направлении. Мы должны повышать градус ответственности в этой работе, а общественность в лице общества инвалидов, в том числе, давать оценку качеству сооружений и элементов безбарьерной среды», — сказал зампред.

Он обратил внимание участников в лице представителей Минстроя, Минтруда, благотворительного фонда «Маьл» и других профильных структур на опыт других регионов в этой сфере и активное участие по его внедрению на базе республики. В связи с этим первый заместитель председателя правительства Ингушетии поставил ряд задач, в частности Минтруду — провести коллегию, посвященную данной теме, рассмотреть возможность применения практик других субъектов, проработать вопрос о включении в состав пилотных регионов Ингушетии по озвученному социальному проекту, а также сформировать комиссии с участием людей с ограниченными возможностями здоровья.