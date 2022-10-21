Пока еще не жесткие, но болезненные удары Вооруженных сил России по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, после теракта на Крымском мосту, вызвали, как говорится, шок и трепет. Типа — «мы то избранные, имеем право стрелять по гражданским объектам, а нас за что?». Поразительная логика. В одном из своих последних интервью (сколько же он их раздал?!) клеврет Байдена (но точно не президент страны) Зеленский даже был немного озадачен и заявил, что «насколько он знает», Киев не отдавал приказ устраивать взрыв на Крымском мосту. «Мы точно не приказывали это сделать, насколько я знаю», — ответил Зеленский в интервью канадскому телеканалу CTV на вопрос, имеет ли он или его службы безопасности отношение к взрыву, сообщает РИА Новости.

Нет, точно — клеврет Байдена! Называет себя президентом, борется за демократию и за всю Европу противостоит России, а не ведает, кто отдал приказ о проведении теракта. А почему бы не спросить об этом главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом признался, что «если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде что-то, то... я вам скажу, что да, это мы».

Прилеты в Киев и другие города Украины показали, что система ПВО этой страны хромает на обе ноги. Но, по мнению ИА «Аналитическая служба Донбасса», сегодня у российской армии осталось не так уж много времени, чтобы успеть вывести из строя ключевые объекты украинской инфраструктуры. Обещания американцев насчет создания украинской ПРО нужно воспринимать максимально серьезно.

В материале говорится: «Надо четко понимать — для того, чтобы нанести как можно больший вред русским, американцы пойдут на все, в том числе и на построение эшелонированной системы ПВО на Украине. В связи с этим могу сказать — времени у нас осталось мало, буквально несколько недель для того, чтобы вывести ключевые логистические хабы Украины из строя. Потом, когда США и их союзники привезут на Украину системы ПВО и расставят их в жизненно важных точках страны, сделать это будет намного сложнее».

Автор напоминает, что борьба между авиацией, ракетными войсками и системами ПВО — это извечная фигура любой современной технологичной войны. Конечно, на любые действия нашего противника возможно найти противодействие. К тому же ни одна система ПВО не дает полнейшей гарантии защиты того или иного района от поражения ракетами или барражирующими боеприпасами.

«Мы прекрасно помним, как саудовские нефтяные заводы и месторождения, якобы защищенные американскими системами ПРО, успешно поражались боевыми дронами хуситов, предоставленными Ираном. Это — яркий пример того, что даже Америка не сможет обеспечить 100-процентного прикрытия с воздуха всех жизненно важных объектов Украины», — отмечается в публикации.

Другое дело, по словам автора, что вскоре их поражение наверняка потребует от российской армии значительно больших усилий, чем сегодня — и по части тактики, и по части применения боеприпасов.