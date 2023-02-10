«Согласно документации, электрические опоры появятся на объекте капремонта автомобильной дороги по ул. Центральная в г. Назрани протяженностью 4,5 км», — сказал представитель ведомства.

По его данным, также в этом году сети наружного освещения смонтируют на объекте реконструкции автодороги «Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек» протяжённостью 1,250 км.

Как сообщил нашему изданию министр автомобильных дорог Ингушетии Батыр Хаматханов, устройство электроосвещения необходимо для повышения видимости участникам дорожного движения в темное время суток.

«В 2023 году в рамках нацпроекта оборудованы электричеством будут автомагистрали, которые являются потенциально опасными. Проектами предусмотрена установка светодиодных светильников российского производства, обладающих высокой светоотдачей и экономичным потреблением электроэнергии. Таким образом, повышается безопасность дорожного движения, минимизируется количество дорожно-транспортных происшествий», — сказал министр.

Напомним, в 2022 году в рамках нацпроекта линии электроосвещения обустроили на объекте ремонта покрытия проезжей части по ул. 65 лет Победы в г. Магасе.

Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна в 2023 году составит 28 км. В частности, в городской агломерации «Магас + Назрань» будут произведены ремонтные работы на 5 улицах — Сулейменова, Восточной, Центральной, Картоева в г. Назрани и Горчханова в г. Магасе.

В регионе в минувшем году за счет средств упомянутого проекта в нормативное состояние приведено 17 км артерий.