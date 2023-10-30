— Он в тот злосчастный день побывал в гостях у нескольких родственников, — вспоминает Ислам. — Как будто прощался. В последний раз его видели во Владикавказе. Чуть позже из нашего села исчезли без следа два старика — Торшхоев и Гайсанов, до этого тоже много людей пропало, как сквозь землю провалившись. Мы тогда подняли шум в селе, приехало много важных людей, которые обещали провести расследование. Лишь один человек дал нам слово не спускать на тормоза эти странные исчезновения. Это был Алихан Калиматов — брат Главы Ингушетии. Через некоторое время его, как вы помните, убили...

Ислам еще молодой. Его сердце еще способно верить в чудо и питать надежду. Тяжелее Айне Буружевой, которая по прошествии 31 года с тех жутких дней по-прежнему пытается не отчаяться, не опускать руки. Но с годами ей это дается тяжелее. Слезы давно выплаканы, острая боль превратилась в тупую, неизбывную. У нее пропали без вести отец, три совсем еще молодых брата, родные тетка и дядя, двоюродный брат, а также практически все ближайшие соседи в селе Октябрьское (Шолхи), что под Владикавказом — Местоев Дауд, его сын Ибрагим, окончивший на «отлично» Тимирязевскую академию, крупный бизнесмен Местоев Султан-Гири, тренер и спортсмен Евлоев Нажмудин, Льянов Ахмед, единственный сын матери Беков Амир...

О том, что никто не забыт и ничто не забыто, говорилось и в послании участникам митинга от Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Его зачитал руководитель Миннаца республики Руслан Мизиев.

«...Сожалею, что не могу быть сейчас среди вас: неожиданные обстоятельства вынудили меня вылететь в Москву. Как вы видите, наше памятное мероприятие проходит на обновленном благодаря нашему земляку и меценату Михаилу Гуцериеву мемориале. Это его и наша с вами дань уважения памяти жертв тех трагических событий. Здесь похоронены разные люди, разного возраста и социального статуса. Они стали жертвами амбиций отдельных политиков и националистически настроенных элементов... Есть у этих событий еще одна, не менее тяжкая сторона — это без вести пропавшие, о судьбах которых до сих пор ничего не известно, и это остается незаживающей раной их родных и близких... Мы все сегодня соболезнуем и скорбим по всем пострадавшим, это наша общая непреходящая боль. Но какой бы ни была утрата, постигшая наш народ, жизнь продолжается, и мы, живущие, должны бороться за созидание и процветание нашей республики. А этого можно добиться лишь упорным трудом и нашим единством», — говорится в обращении.

Перед собравшимися выступили председатель Народного собрания Ингушетии Магомед Тумгоев, проникновенной и вселяющей надежду на торжество справедливости была речь советника Главы Ингушетии, известного юриста Иссы Костоева, свою оценку тем трагическим событиям дали общественные деятели. После всех выступлений старейшины зачитали дуа по всем невинным убиенным.

Напомним, что составлен полный банк данных ДНК сгинувших в огне «трехдневной войны», как потом окрестили эту бойню некоторые журналисты. Эти данные введены в общий банк данных России, родственникам пропавших розданы генетические паспорта. Так, в 2009 году благодаря генетической экспертизе были установлены имена девятерых человек, которые были захоронены здесь, на кладбище. После идентификации родные перезахоронили их останки. Во время прокладки водопровода в Ангуште несколько лет назад были обнаружены останки одного человека. Останки еще восьми людей нашли на Западном кладбище во Владикавказе.