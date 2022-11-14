Об этом нашему изданию сообщил Магомет Картоев, руководитель Государственной архивной службы республики, зампредседателя оргкомитета конференции.

«Учитывая значимость данного научного форума и его приуроченность к юбилею республики, распоряжением правительства Ингушетии был образован организационный комитет по проведению конференции под руководством премьер-министра Владимира Сластенина. Непосредственными организаторами конференции являются Государственная архивная служба республики и Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева», — сказал Картоев.

По его словам, завершена научно-организационная часть работы. Полностью сформирован список участников, обработаны присланные заявки и научные статьи. Кроме того, напечатан сборник материалов конференции, в который включены 70 научных статей 85 авторов.

Подготовлен раздаточный материал для гостей, участников конференции с включением, в том числе, сувенирной продукции и изданий по истории Ингушетии. В форуме примут участие более 80 человек.

Как отметил руководитель государственной архивной службы республики, программа конференции включает доклады исследователей, принимающих очное участие, все представленные доклады включены в сборник материалов форума.

На конференции будут представлены ученые института востоковедения, института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН, национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Ассамблеи народов России, Санкт-Петербургского государственного университета.

Для встречи и размещения гостей, и их сопровождения в ходе мероприятий конференции Государственной архивной службой во взаимодействии с Ингушским НИИ сформирована рабочая группа. По всем направлениям назначены ответственные.

Общую работу ведомств по организации конференции координирует заместитель председателя организационного комитета — вице-премьер Эсет Бокова.

Вся необходимая работа по подготовке к проведению конференции завершена, в рамках мероприятий запланировано посещение Мемориала памяти и славы в городе Назрани, а также горной части Ингушетии.