«Это капремонт улиц Центральная и Восточная в Назрани, второй этап капремонта автодороги «Трасса «Кавказ» — Карабулак — Ср. Ачалуки — Гайрбек-Юрт» и ремонт автодороги «Трасса «Кавказ» — Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми» — «Алхасты — Галашки». В целях регулирования дорожного движения на отремонтированных объектах нацпроекта установлено 532 дорожных знака, проведена работа по нанесению 20,79 тыс. погонных метров дорожной разметки, установлены сигнальные столбики в количестве 31 шт. На участках автодорог вблизи образовательных организаций и в наиболее массовых местах обустроены 34 пешеходных перехода», — сказал собеседник.

По его информации, на улице Центральная проведено обустройство 1,25 тыс. погонных метров электрического освещения. Нужно отметить, что для оборудования линий освещения выбраны потенциально опасные участки. Такие как подъезды к населенным пунктам и дороги с высокой интенсивностью движения.

Вместе с тем в целях предупреждения нарушений безопасности дорожного движения на объектах установлены камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Как отметил министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов, первое, чему специалисты уделяют внимание при проведении работ, — это безопасность граждан.

«Нами из года в год проводятся мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на автодорогах республики. В прошлом году нами проделана внушительная работа по данному направлению. В текущем году не сбавляем темпы. По разработанному плану повышения безопасности дорожного движения в 2023 году планируем на всех объектах нацпроекта установить 709 дорожных знаков, 683 погонных метра барьерного ограждения, уложим тротуары — 6 тыс. погонных метров, обустроим 107 пешеходных переходов и 60 тыс. погонных метров дорожной разметки. Также будут установлены 5 остановочных павильонов. Все эти меры направлены на то, чтобы свести к нулю аварийность на дорогах. Однако не стоит забывать, что основной фактор безопасности водителей и пешеходов — это внимательность и соблюдение правил дорожного движения», — сказал «Ингушетии» министр.

Напомним, в настоящее время на территории республики количество мест концентрации ДТП сократилось с 4 до 3 единиц.