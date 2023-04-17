Всем приходилось тяжело в те годы. Это было тяжёлым временем испытаний и для сотрудников органов внутренних дел самого молодого субъекта Федерации — Ингушетии. Не хватало квалифицированных кадров, материально-технического и финансового обеспечения, регион наводнили вынужденные переселенцы из Северной Осетии и Чечни.

В канун Дня ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, который отмечается 17 апреля, хотелось бы рассказать немного о свидетеле и участнике событий, ставших переломным этапом в судьбе нашей страны, председателе совета ветеранов органов внутренних дел Ингушетии, полковнике в отставке Магомедсали Котиеве.

После службы в армии и последующего окончания гражданского вуза в 1982 году он был направлен по комсомольской путевке (бытовала тогда такая практика) служить в милицию. Далее Магомедсали Салманович прошел курсы переподготовки в Воронежской школе милиции, работал участковым и старшим участковым уполномоченным милиции в селах Пригородного района.

После кровавых событий осени 1992 года его опыт и знания оказались востребованными в изнывающей от дефицита квалифицированных кадров во всех сферах возрожденной Ингушетии, где он возглавлял угрозыск сначала Сунженского района, а затем и республики. В 2006 году он уволился в запас, но не отошел от дел и сегодня помогает коллегам-пенсионерам решать многие бытовые проблемы.

Вот два эпизода из насыщенной опасностями службы стражей правопорядка, в которых непосредственное участие принимал Магомедсали Котиев. Самое примечательное в них — разница в жестокости преступников двух эпох.

Погоны не помогли уйти от возмездия закона

В 1999 году сотрудникам уголовного розыска МВД по Ингушетии выпало раскрыть резонансное преступление — убийство двух жителей Джейрахского района. В его расследовании потребовалось содействие ни много ни мало правительства Российской Федерации.

На высокогорном даже по меркам Джейраха пастбище местные жители обнаружили сгоревший дом, а двух пастухов, проживавших в нём на период выпаса скота, не нашли. Исследуя пепелище и местность вокруг сгоревшего строения, сотрудники МВД заметили маленький кусочек обгоревшей кости.

На детальное исследование места происшествия прибыл начальник отдела по раскрытию преступлений против личности — заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по Ингушетии подполковник милиции Магомедсали Салманович Котиев. Большую помощь в работе следствия оказал начальник Джейрахского РОВД капитан милиции Магомед Муратович Льянов.

До пепелища добрались на вертолёте. При помощи панцирной сетки от кровати оперативники тщательно просеяли пепел и золу на пожарище, нашли фрагментированные обгоревшие останки тел и более ста оплавленных (сложных для идентификации) гильз от патронов (впоследствии экспертиза установила, что гильзы принадлежали автоматным и пулемётным патронам).

Тщательный анализ следов, обнаруженных на месте преступления, перекрёстный опрос местного населения, мысленная реконструкция механизма совершения преступления и сокрытия его следов, интуиция опытных работников правоохранительных органов привели сотрудников уголовного розыска к версии о причастности к совершению данного преступления военнослужащих из расположенной поблизости воинской части Министерства обороны Российской Федерации.

Вместе с тем в соответствии с действовавшим законодательством сотрудники МВД по Ингушетии не имели полномочий проводить оперативно-разыскные и следственные действия на территории, подведомственной Минобороны, равно как и в отношении военнослужащих.

В этой связи, чувствуя, что он и его коллеги напали на верный след, Магомедсали Салманович обратился к министру внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-майору милиции Хамзату Гуцериеву.

По мотивированной просьбе министра, Президент Ингушетии Руслан Аушев обратился к председателю правительства Российской Федерации Владимиру Путину. Премьер-министр страны, узнав о причинах запроса (необходимость расследования особо тяжкого преступления), немедленно поручил Министерству обороны оказать содействие правоохранительным органам республики.

Так оперативники уголовного розыска Ингушетии получили возможность провести необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия с участием военнослужащих Министерства обороны. Скрупулёзная работа, проделанная сотрудниками уголовного розыска Ингушетии при содействии двух коллег из Новосибирского УВД, находившихся в командировке на Северном Кавказе в составе мобильного отряда МВД РФ, дислоцирующегося на территории Северной Осетии, дала свои плоды.

Расследование позволило установить, что жестокое убийство пастухов совершили трое военнослужащих (двое контрактников и один военнослужащий срочной службы) десантно-штурмового батальона Минобороны, дислоцированного в Джейрахском районе. Подозреваемые были задержаны и доставлены в республиканское МВД, где в присутствии работников военной прокуратуры сознались в содеянном.

Как было установлено следствием, у военнослужащих, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, произошла словесная перепалка с потерпевшими, один из которых был несовершеннолетним. Конфликт закончился стрельбой: пьяные десантники расстреляли пастухов из двух ручных пулемётов и автомата. После убийства они занесли тела в дом и подожгли его, в целях сокрытия преступления...

По ходатайству министра внутренних дел по Ингушетии по совокупности заслуг и за образцовое раскрытие особо тяжкого преступления тогдашним министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Рушайло Магомедсали Котиеву было досрочно присвоено специальное звание «полковник милиции».

Надо отметить, что работали оперативники над этим расследованием лютой зимой, в месяц Рамадан, испытывая голод и жажду, не считаясь с затратами личного времени, испытывая нужду буквально во всём. Но они верили в ценность своей работы, ими двигало стремление добиться справедливости и до конца исполнить свой служебный долг. Сами теперь уже отставные стражи правопорядка, раскрывшие более 20 лет назад двойное убийство, не видят в своих действиях ничего героического. «Мы, как и тысячи наших коллег по всей стране, просто исполняли свою присягу», — скромно признается Магомедсали Салманович.

Неуловимый Кинг-Конг

Весну 1985 года старший лейтенант Магомедсали Котиев встретил в должности старшего участкового уполномоченного милиции в Михайловском поселковом отделении милиции в Пригородном районе. В центре посёлка располагался магазин смешанных товаров. Утром 2 мая в отделение поступило сообщение о краже в магазине. Из взволнованной речи заведующего магазином следовало, что преступник (или преступники) воспользовался тем обстоятельством, что накануне люди отмечали 1 мая и будут долго спать.

Выехавшая на место происшествия оперативная группа осмотрела место преступления и предположила, что злоумышленник проник в магазин, выдавив стекло в верхней половине двери. Детальная инвентаризация позволила установить, что в магазине недосчиталось много товаров. Вместе с тем при осмотре магазина были обнаружены грязная одежда и обувь, которую, видимо, воришка снял с себя, облачившись в обновку из магазина.

Милиция составила план мероприятий, в рамках которого, в числе прочего, были проверены все проживающие в Михайловском и прилегающих населённых пунктах лица, ранее вступавшие в конфликт с законом на почве преступного влечения к чужой собственности. Искали пропавшие вещи. Однако никакой оперативно значимой информации получить не удалось...

Прошло две недели. В магазине снова произошла кража. И вновь был украден тот же набор вещей, оставлена грязная одежда и обувь. Милиция с удвоенным рвением проделала весь комплекс положенных в подобных случаях мероприятий с тем же результатом.

Через две недели — снова кража, исчезли те же вещи, что и раньше, вместо них — грязная одежда и обувь — та самая, что была похищена во второй раз. Удивлённые и раздосадованные милиционеры ещё более тщательно проделали все прежние мероприятия, расширив географию поисков на соседние районы. И с тем же успехом. Будучи сильно недовольным результатами усилий оперативников и участковых, начальник Пригородного райотдела милиции принял решение организовать в магазине засаду из оперативных работников.

Четыре ночи подряд с полуночи до 6 утра в магазине сидела засада. Никто не потревожил покой милиционеров. Засаду сняли. Через день после этого — новая кража — исчезли привычные вещи, вместо них в магазине оставлена грязная одежда, в которой опознана ранее украденная из этого же магазина.

К поиску неуловимого вора подключается уже милиция соседних районов, проверяют спецконтингент, ищут похищенное. Результатов — кот наплакал. У милиционеров испортился сон и аппетит, стало отказывать чувство юмора. Четыре кражи подряд из магазина, расположенного в центре посёлка, на виду отделения милиции! Жители посёлка и даже некоторые милиционеры начали подозревать самого заведующего магазина, слывшего, между прочим, кристально честным человеком.

Ещё через неделю оперативники снова садятся в засаду, на этот раз на пять суток. В душной полутьме магазина еле слышно только дыхание крепких молодых организмов и стук милицейских сердец, горящих желанием поймать неуловимого вора. Им очень хочется познакомиться с ночным гостем, чтобы дать негодяю возможность в деталях прочувствовать весь гуманизм советской пенитенциарной системы и тем самым хотя бы частично восстановить причинённый им ущерб репутации советской милиции.

В эту ночь вор не пришёл. На следующую тоже. Ещё две ночи засада просидела бесплодно. Настала пятая ночь. Оперативники чутким слухом улавливали неслышные звуки кошачьих лап, сонный писк комара, легчайшее дуновение ветра, колышущего свежую зелень лип. Казалось, что они в ночной мгле различали неясную тень, крадущуюся к их временному обиталищу. Крепкие мозолистые руки оперативников в волнении теребили наручники, приготовленные для долгожданного гостя. Вот-вот, сейчас он вынырнет из ночной тьмы и явится вершить своё неправедное дело...

Не явился. Засаду сняли. Людям нужно было отдохнуть, да и другой работы в отделении полно. А может, вор не захотел больше рисковать и довольствовался украденным. Первый день после снятия засады прошёл спокойно. Второй — нет. Новая кража. Тот же набор вещей похищен, оставлена грязная одежда, в которой осунувшийся от переживаний завмаг привычно узнал похищенную в прошлый раз.

После шестой кражи засада сидела в магазине неделю. Вора ждали каждый час каждой ночи. Мерно падали в вечность минуты. Оперативники с хрустом сжимали кулаки, предвкушая встречу. И, наконец, когда подошла к концу седьмая ночь... засаду сняли, никто не пришёл. Увы, тогда не было современных технических возможностей, видеокамер и смартфонов, быстродействующих компьютеров с алгоритмами поиска и распознавания лиц, навороченных лабораторий, где проводились бы анализы частиц, изъятых на месте преступления. И, тем не менее, милиция работала, не отчаиваясь, не отступая, учась на ошибках. И рано или поздно срабатывала старая максима: «порядок бьёт класс».

Начальник районной милиции вызвал старшего участкового Котиева, они обсудили сложившуюся ситуацию, когда вор буквально издевается над правоохранителями. Разработали план. Котиев предложил засаду устроить не в магазине, а наблюдать за входом в магазин через окно второго этажа отделения милиции, откуда был виден злосчастный магазин.

Компанию Магомедсали вызвался составить стажёр в должности инспектора ПДН Олег Караев, мастер спорта по вольной борьбе. Из оружия у напарников был только пистолет в кобуре у старшего участкового. После 11 часов вечера Магомедсали и Олег поднялись на второй этаж общежития и начали наблюдение за магазином. После двух часов ночи утомлённый однообразной картиной Олег заснул, а Магомедсали выучил наизусть все различимые из окна отделения милиции детали фасада магазина и прилегающей к нему территории.

Прошёл ещё примерно час, и в магазин наконец-то пришёл запоздалый гость. Сначала Магомедсали усомнился, поскольку телосложением гость походил на завмага. «Кто его знает, — подумал милиционер, — вдруг завмаг решил на ночь глядя сам проверить магазин». Но вот неизвестный начинает вынимать гвозди из рамы, после чего на глазах удивлённых милиционеров (мирно спавший Олег был безжалостно разбужен напарником) влезает через освобождённый от стекла проём в магазин. Магомедсали и Олег быстро спустились и, прячась в тени, приблизились к магазину. Возле двери они увидели толстый металлический прут, по всей видимости, оставленный незваным гостем. Заглянув затем в магазин, они увидели, что визитёр уже переодевается в новую чистую одежду и деловито заполняет чемодан привычным товаром. Он действовал спокойно и уверенно, как у себя дома.

В этот момент тусклый свет лампы, горевшей в магазине всю ночь, упал на лицо ночного гостя. Милиционеры внутренне содрогнулись (Магомедсали Салманович и сегодня утверждает, что ни до, ни после ему не доводилось видеть более ужасного человеческого облика). Лицом существо, собиравшее чужое добро в чемодан, походило на гориллу. Олег заявил, что к нему не подойдёт. «Мы в разных весовых категориях», — объяснил он и попросил напарника: «Дай мне свою кобуру, чтобы он подумал, что у меня тоже есть пистолет».

Минут за сорок ночной гость управился с делами и вынес через проём чемодан, аккуратно поставив его на бетонную площадку. Затем «чудовище» начало по частям выходить само: сначала высунуло одну ногу, затем туловище, потом вторую ногу. Как только «Кинг-Конг» перелез, Магомедсали крикнул: «Стоять! Руки за голову!» Вор напружинился, и Магомедсали предупредил его о своих намерениях: «Буду стрелять!» Однако тот проигнорировал окрик, после чего прозвучал предупредительный выстрел, убедив ночного гостя прислушаться к словам милиционеров. Он тяжело опустился на колени, Магомедсали и Олег положили его лицом вниз и связали руки и ноги брючными ремнями.

Ввиду отсутствия служебного транспорта, милиционеры разбудили местного жителя, дом которого находился по соседству с магазином, и на его автомобиле ГАЗ-М-21 «Волга» доставили задержанного в райотдел. Дежурный позвонил начальнику отдела, который очень обрадовался и моментально прибыл на работу.

Оглядев колоритную внешность задержанного, начальник изумился, узнав, что скрутили его всего двое. Как позже установили, «Кинг-Конг» был ранее неоднократно судим и имел статус особо опасного рецидивиста. Он был жителем селения, расположенного в Кабардино-Балкарской АССР на границе с Северо-Осетинской АССР. (Вот почему он не попадал в поле зрения милиционеров!) Вор на последнем вечернем рейсовом автобусе приезжал в Осетию и на первом же утреннем уезжал обратно. Вырученные за украденные вещи (которые он продавал на местном рынке) деньги тратились на алкоголь, которого хватало примерно на две недели, после чего преступник снова совершал «шоп-тур» в Пригородный район.

В ходе допроса он утверждал, будто чувствовал, что его лимит везения исчерпан и дал себе слово, что этот «рейс» будет последним. Так оно и оказалось.

Арсамак Аушев

Подготовил Борис Гиреев