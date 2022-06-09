В республике проводятся многочисленные мероприятия и конкурсы, поднимаются вопросы национального масштаба. Общественные и просветительские организации, естественно, не остаются в стороне. На днях в стенах Ингушского государственного университета прошла встреча, посвященная ингушскому языку, организованная филологическим факультетом вуза и женской общественной организацией «Ираз».

«Язык — это определяющий фактор национального самосознания, и его сохранение является обязательным условием сохранения самого народа, — говорит Аза Дидигова, директор центра. — Всем хорошо известно, что ингушский язык внесен ЮНЕСКО в список вымирающих, а это серьезный сигнал для нашего общества. Поэтому мы сделали акцент на студентах филологического факультета специальности «ингушский язык и литература», как на будущих специалистах в этой области».

Для студентов был подготовлен доклад и презентация на родном языке. В своем выступлении Хяди Даурбекова, один из учредителей культурно-просветительского центра «Ираз», рассказала о тревожном состоянии ингушского языка, о работе общественных объединений и энтузиастов по его сохранению и популяризации.

Большой акцент активистка сделала на необходимости перевода популярных мультфильмов на ингушский язык.

«Как бы я ни старалась говорить дома с детьми на родном языке, мультфильмы одерживают победу. С того момента, как они стали их смотреть, то заметно реже обращаются ко мне на родном языке», — отметила она.

В то же время она привела примеры мультфильмов, переведенных на ингушский язык, настоятельно посоветовав ставить их детям. Это «Мухаммад — Даьла элча» («Мухаммад — пророк Всевышнего»), «Тхов тIа ваха Къарамсолт» («Малыш и Карлсон»), «Простоквашинера кхоъ» («Трое из Простоквашино») — перевод культурного центра «Единство»; «Лом-паччахь» («Король-Лев»), «Майра кIант» («Храбрый молодец») — перевод культурно-просветительского центра «Эздел»; «Гуси-лебеди» — работа национальной телерадиокомпании «Ингушетия». А также перевод мультфильмов «Три дочери», «Винни Пух», «Волк и теленок» YouTube-канала «INGollywood».

Отдельно внимание было уделено молодежному видеопроекту «ГIалат». Короткие видео, посвященные выявлению ошибок в разговорной речи, снимаются молодыми людьми и уже хорошо знакомы пользователям социальных сетей. Руководитель сетевого проекта — писательница Макка Наурузова. Еще один видеопроект — развлекательное шоу на ингушском языке «ГIалгIай дий show», в котором молодые юмористы в формате беседы через шутки и самоиронию, ненавязчиво популяризируют родную речь.

Всемирная сеть давно завладела не только нашим вниманием и временем, но и наших детей. Ингушские программисты и энтузиасты предлагают проводить это время с пользой, совершенствуя родную речь. Сегодня в нашем распоряжении немало электронных ингушских словарей. К примеру, «Дошлорг» — современный и удобный онлайн-перевод ингушских слов, разработанный Хаважем Арчаковым. На сайте doshlorg. ru можно не только переводить, но и повышать уровень знаний.

Полна всемирная сеть и онлайн-игр для детей. Задания и разделы разбиты по темам: цвет, части тела, счет, животные, одежда, фрукты и др., и нацелены на знакомство с окружающим миром и развитие памяти и логики в игровой форме. Это такие приложения, как «GusIngush» или «IQ бер».

Пользователям всемирной сети также предлагается приложение «ГIалгIай фаьлгаш». Сказки для детей из книги «Йилбазáхий кхухьаргаш» («Тополиные пушинки») Нурдина Кодзоева или целый мир интернет-энциклопедии на ингушском языке «Ингушская Википедия».

«Все эти проекты успешно функционируют, и вы также можете стать частью этого сообщества», — обратилась Хяди Даурбекова к студентам.

Далее она познакомила их с непосредственной работой центра «Ираз» по сохранению и развитию родного языка.

«Наша женская общественная организация «Ираз» с начала своей деятельности в 2014 году активно занимается вопросом сохранения и популяризации родного языка, успешно реализуя социальные проекты», — поделилась Хяди. — Нами были созданы и размещены в интернете 19 обучающих роликов для детей на ингушском языке «Берий дошлорг» на темы «Домашние животные», «Дикие животные», «Фрукты», «Овощи», «Цвета», «Цифры», «Дни недели», «Насекомые» и т. д.«.

Она рассказала об акциях и мероприятиях, посвященных ингушскому языку, которые девушки центра «Ираз» организуют в республике в рамках проекта «Алап». А в завершение своего выступления предложила ознакомиться с развивающими пособиями для детей и взрослых на ингушском языке.

Выставка включала в себя обучающие материалы на ингушском языке: плакаты и карточки на различные тематики (алфавит, падежи, цвета, животные, подводный мир, посуда и т. д.), книжку-раскраску для девочек «Сув», открытки в стиле скрапбукинг, игры на липучках, паззлы, блокноты и подарочные пакеты.

Выставка вызвала оживленный интерес среди гостей мероприятия. Представители женской организации «Ираз» обещали молодым людям провести для них практическое занятие по созданию подобных материалов.

В своем выступлении и. о. декана филологического факультета Ингушского университета Мадина Израиловна Мальсагова отметила важность подобной деятельности в сохранении ингушского языка и выразила надежду, что подобные мероприятия станут мотивацией для студентов в выбранной ими профессии.