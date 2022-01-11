Как сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона, эти знаки хорошо видны издалека. Обозначения свидетельствуют о том, что участок воды и суши находится под защитой государства.

Накануне в природоохранном ведомстве республики начальник отдела водных ресурсов и защитных гидротехнических сооружений ведомства Адам Албогачиев с исполнителями работ согласовали места установки информационных знаков «Водоохранная зона» и «Прибрежная защитная полоса» на реках Ингушетии вне границ сельских поселений.

Все работы выполняются в рамках государственного контракта по определению местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос рек Синий Камень, Алиюртовка, Сурхахи, Ляжги, Ачалучка, Кенч, Чемульга, Асса и Сунжа.

Информационные знаки устанавливаются для того, чтобы предотвратить загрязнение водоёма, а также сохранить благоприятную окружающую среду для рыб, зверей и растений.

Знак «Водоохранная зона» означает, что нельзя сливать сточные воды; устраивать на берегу кладбища, в том числе для животных; хранить отходы разного вида производств; распылять с самолетов вещества, уничтожающие сельскохозяйственных вредителей; использовать автомобили, самоходную технику, мотоциклы, устраивать их стоянку; размещать АЗС, хранилища горюче-смазочных материалов. Кроме того, не позволяется обустраивать помещения для содержания пестицидов и других ядов, использовать эти вещества; нельзя искать и добывать полезные ископаемые.

Здесь недопустимо распахивать почву в сельскохозяйственных и иных целях; размещать отвалы разрушаемых водой грунтов; пасти живность и устраивать для неё ванны.

Список запретных видов человеческой деятельности на охраняемых государством участках водных объектов достаточно велик. И символов, информирующих граждан об этом, тоже много, например, «Прибрежная защитная полоса». Знак имеет вид прямоугольника синего цвета с написанным белыми буквами названием символа. В верхней части указывают наименование министерства и страны, в нижней — категорию знака.

Понятие «прибрежная защитная полоса» сходно с понятием «водоохранная зона». Грубо говоря, прибрежная защитная полоса входит в водоохранную зону. Они различаются правовым режимом их регулирования. Для водоохранной зоны устанавливаются определённые ограничения хозяйственной деятельности. На прибрежную защитную полосу, как часть, входящую в её состав, они также распространяются, но плюсом к ним добавляются ещё некоторые. Защитная полоса не зря названа «защитной», это особо охраняемая часть территории по сравнению с остальной частью водоохранной зоны.

Как отметили в природоохранном ведомстве Ингушетии, знак «Водоохранная зона» вовсе не означает, что человеку нельзя пользоваться водоемом или бывать на берегу. Запрещено лишь наносить вред объекту и прилегающей территории. А поберечь их от мусора, выхлопных газов, автомобильных жидкостей не так уж трудно. За нарушения же предусмотрены административные штрафы.