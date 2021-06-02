Суперсервис реализован в составе портала «Госуслуги». Как отметили представители Минкомсвязи России, он позволяет полностью исключить посещение, в том числе и многократное, приемных комиссий университетов и институтов. Это будет особенно актуально при поступлении в вуз, находящийся в другом регионе.

«Пользователю портала оказывается сразу несколько услуг и происходит это незаметно для самого гражданина, который избавлен от необходимости посещать вуз несколько раз. Особенно это актуально сейчас, в посткарантинный период», — сказал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

Доступ к суперсервису будет предоставлен после регистрации пользователя на «Госуслугах». Воспользоваться им можно будет через личный кабинет.

Функции суперсервиса

Сервис «Поступление в вуз онлайн» включает семь основных функций. В первую очередь он предоставляет абитуриентам возможность выбора вуза для поступления и отправки заявления о зачислении. К нему нужно приложить перечень требуемых документов, пересылка которых тоже осуществляется через «Госуслуги». При необходимости можно внести изменения в это заявление, и это третья функция сервиса.

Суперсервис также открывает доступ к конкурсным спискам, чтобы абитуриент мог в режиме онлайн отслеживать свое место в них и оценивать свои шансы на поступление в то или иное учебное заведение. Если же вуз устраивает дополнительные вступительные экзамены или тесты, сервис «Поступление в вуз онлайн» оповестит об этом с указанием даты их проведения.

Шестая функция нового суперсервиса — это информирование абитуриента о зачислении путем отправки ему уведомления от вуза. В дополнение к перечисленному он позволяет управлять согласием на зачисление.

Вузы-партнеры

К сервису «Поступление в вуз онлайн» будут подключены 54 российских вуза, реализовавших для своих абитуриентов возможность подачи заявлений на поступление в режиме онлайн. Среди них есть Московский физико-технический институт (МФТИ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, Московский технический университет связи и информатики" (МТУСИ), Российский университет транспорта (МИИТ), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), Российский государственный социальный университет (РГСУ), Тольяттинский государственный университет (ТГУ) и др. Перечень всех вузов размещен на сервере CNews (PDF-файл).

По данным ресурса «Экспертный центр электронного государства», в настоящее время к сервису подключены 30 вузов из этого списка. Оставшиеся 24 подключатся «со дня на день».

Как подать документы на поступление

Функция подачи документов на поступление позволяет отправлять в вузы электронные копии документов. Их перечень в разных учебных заведениях может отличаться.

Под электронными копиями в данном случае подразумеваются скан-копии или фотографии аттестата об окончании школы, дипломов и т. д. В отличие от предыдущих лет, оригинал аттестата для поступления больше не требуется.