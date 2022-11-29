География — единственный школьный предмет, формирующий у учащихся комплексное представление о Земле как планете людей и знакомящий их с территориальным подходом как особым методом научного познания и важным инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы. Учителя, преподающие данный предмет, прилагают все усилия, чтобы объясняемый материал был доходчивым, чтобы учащиеся легче усваивали его.

Преследуя эти цели, на днях в пятой школе Назрани собрались географы на ежегодный семинар. В его работе приняли участие учителя географии, приглашённые гости, а также руководство и преподаватели школы. В рамках семинара были даны открытые уроки преподавателями М. К-С. Олиговой и М. С. Мальсаговой. Участники семинара дали высокую оценку проведённым урокам.

Далее, учитель географии Марет Олигова провела внеклассное мероприятие на тему «Культурное наследие ингушского народа», целью которого было привлечь внимание учащихся к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли ингушской культуры во всем мире. Задействованные в мероприятии дети были подготовлены со всей тщательностью. Ведущие программы, как и следует, были в национальных костюмах. С приветственным словом, обращённым к собравшимся в зале, началось само действо.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2022 год — Годом культурного наследия народов России, — начала рассказывать ведущая. — Универсальное значение понятия «культурное наследие» включает не только материальные движимые и недвижимые объекты — памятники архитектуры, музейные, архивные и библиотечные фонды, произведения искусства, но и нематериальное культурное достояние, выраженное в родном языке, фольклоре, традициях, праздниках и обрядах, памятных и исторических датах, народных промыслах и ремеслах.

Материальная культура ингушей представлена, прежде всего, памятниками архитектуры жилищно-оборонительного, погребального и культового назначения. Заметное место в производственной деятельности ингушей занимало строительное дело. Башни, храмы, святилища, склепы являются достижением народного зодчества. Ингуши умели строить жилые, полубоевые и боевые пирамидальные башни. Башенные поселения располагались в горах: на уплощенных отрогах гор или в глубине ущелий. Возводились также замковые комплексы и заградительные стены. У ингушей были свои мастера-профессионалы, владеющие целым арсеналом техники.

Известны имена ингушских мастеров, снискавших славу не только в своём крае, но и за его пределами. Это Дуго Ахриев из Фуртоуга, Дяци Льянов и Хазби Цуров из Джейраха, Барханоевы из Бархане, Янд из Эрзи, Ханой Хинг из Хани, Тек-Батыг из Таргима, Албаковы из Тумги и многие другие. Строителям-профессионалам отводили важную роль. Убийство зодчего считалось тяжелым преступлением против всего общества».

Очень познавательными и интересными показались участникам семинара сведения о географии ингушских башен, о процессе их строительства. Учащиеся привели выдержки из работ кандидата исторических наук Нурдина Кодзоева, рассказывающие о башнях: «Мы изначально жили в горах. Знали математику и геометрию. Владели верхом строительства. Если где-то находят пирамидальные башни, то это наши следы, оставленные нашими предками. Сегодня есть башни в горной Грузии, Карачаево-Черкесии, Балкарии, в Осетии, в Чечне. Ни один народ не может назвать имена строителей, кроме ингушей. У нас сохранились имена строителей, которые жили в позднем средневековье. Это XV, XVI, XVII века. Многие знают эти имена: Яне Ярыж, Янт, Ханой Хинг, Тек-Батыг из Таргима».

По фольклорным материалам, мы знаем, что боевые башни должны были построены и закончены в течение года — за 365 дней. Как строили? Наливали на грунт молоко. Это специально, чтобы проверить дошло ли одно до скальных пород. Почва впитывала жидкость, срывали грунт. Потом опять, пока основа не переставала впитывать. Затем, расчистив от земли, начинали строить башни прямо на скале. Имеются факты, что в раствор, на основе извести, добавляли ещё зёрна пшеничных культур. Зерно выделяло ферменты, и в течение 100 лет раствор укреплялся. За 500-600 лет башня разрушалась. На том или другом месте строили другую.

Если башню не удавалось построить за один год, то ее разбирали на камни или оставляли недостроенной. Притом, мастера, допустившего ошибку, старались больше не нанимать. А род, который строил башню, считался слабым, так как считалось, что он мало заплатил или плохо помогал строителям.

Сейчас же башни разрушаются по другим причинам. Фундамент — самое слабое место. Эти башни строились века назад. За это время земля под ними двигалась, осадки размывали основание. Всё это привело к тому, что высокий центр тяжести мог поехать вбок. Поэтому большинства башен уже нет.

После интересного рассказа о башнях вниманию присутствовавших на мероприятии было представлено видео с ингушскими башнями в Грузии, в Китае.

В ходе мероприятия было рассказано о материальной культуре ингушей, об оружейном деле, о духовной культуре, о высоком искусстве врачевания прошлых лет. В памяти народа сохранились имена лекарей, облегчавших людям телесные страдания и лечивших их недуги. Это Бурсак Бузуртанов, Бунхо Бузуртанов, Берд Дзейтов, Берд Евлоев, Бунхо Точиев и многие другие, — рассказывали выступавшие занимательные истории, о которых надо помнить, чтобы сохранить для истории, для потомков. Известный исследователь И. Пантюхов считает, что древние греки в отношении медицины многое позаимствовали у ингушей на Кавказе.

И. Пантюхов в работе «Движение населения у ингушей» (Кавказ, № 7, 1901 г.) пишет: «С давних воинственных времен особенно славятся (у ингушей) хирурги. Кроме искусных перевязок ран и вправления вывихов, смелые ингушские хирурги делают даже трепанацию черепа. Для этого при ушибах и вдавлениях черепа, а иногда и просто при беспокойных головных болях хирурги особенным долотом выскабливают череп до самых оболочек мозга».

Известен был также инструмент, специально предназначенный для соскабливания пораженных участков («гам», операция называлась «гам хьокхар»). Затягивание раны контролировали до выздоровления. При операции на черепе голову перетягивали жгутом, что сильно уменьшало кровопотерю, вскрытие проводилось по черепным швам. Для этого применялись специальные инструменты, которые чаще всего лекари изготавливали сами, в зависимости от направления лечения.

Также в рукописях Б. А. Чахкиева «Из культурного прошлого вайнахского народа» приводятся примеры, записанные со слов очевидцев, об умении ингушских лекарей делать трепанацию черепа.

Н. Пирогов во время пребывания на Кавказе посещал ингушских лекарей с целью выяснения, каким образом проводились сложные оперативные вмешательства без применения известных медицине того времени анестезирующих средств.

Пример из рукописи: «В одном из сражений житель с. Мецхал Котиев Исмаил Хусенович получил кинжальный удар в голову. Раненого привезли во Владикавказ. Осмотрев больного, врачи заключили, что рана пациента несовместима с жизнью. Череп был разрублен на две части — от мозжечка до переднего мозга. За его лечение взялся мецхальский лекарь, хирург Точиев Бунхо. Он проделал сложную операцию. Тщательно очистил рану, мелкие кости из мозга вылизывал языком, вытирая каждый раз язык чистой тряпкой. Затем Бунхо велел зарезать черного курдючного годовалого барана. Отделив часть курдюка, разрезал его на тонкие ломтики и стал вкладывать в рану. Вскоре Исмаил Котиев выздоровел и прожил после этой операции еще 40 лет».

Ингушские предания свидетельствуют о лечении больных, особенно детей, с помощью животных. Детей, больных неврастенией, опускали в теплый живот зарезанного животного, в котором он должен был заснуть, что являлось подтверждением его излечения.

В памяти ингушей сохранились некоторые из врачевателей, облегчавших людям телесные страдания и лечивших их недуги. Это такие лекари, как Бузуртанов Бурсак и Бузуртанов Бунхо Бурсакович из села Алкун, Дзейтов Берд из Цори, Евлоев Берд из села Йовли, Точиев Бунхо из Мецхала, Сапралиев Элберд из Экажево, Хасултанов из Назрани, братья Евкуровы из села Эрзи, Куркиев Долтако из села Барсуки (царский офицер, участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов), Тотарч Гогатарович Мерешков (1834-1926 годы).

На данном внеклассном мероприятии много нового узнали присутствовавшие в зале, слова благодарности были сказаны в адрес преподавателя Марет Олиговой за организацию, с использованием богатого исторического материала.