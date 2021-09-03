Память

Помним, скорбим...

На территории Мемориала памяти и славы в Назрани почтили память жертв терроризма

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На территории Мемориала памяти и славы в Назрани состоялась церемония возложения цветов к вечному огню, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В мероприятии приняли участие председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, первый заместитель премьер- министра Микаил Илезов, глава администрации Назрани Урусхан Евлоев, министр образования Эсет Бокова, председатель регионального комитета по делам молодежи региона Анзор Мархиев и другие.

Напомним, что Ингушетия в недавнем прошлом была выбрана лидерами международного терроризма в качестве экспериментальной площадки для реализации своих человеконенавистнических планов. Сотни ни в чем неповинных мирных граждан стали жертвами нелюдей. Свои жизни в борьбе с террористами отдали до полутысячи сотрудников правоохранительных органов.

Большинство из них пало от подлых выстрелов в спину. Ценой огромных усилий, единением народа и власти эту чуму современности удалось выкорчевать из нашей жизни.

Добавим, что ежегодно в нашей стране реализуются различные мероприятия, направленные на совершенствование государственной системы противодействия террористическим проявлениям.

 

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