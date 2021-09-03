В мероприятии приняли участие председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, первый заместитель премьер- министра Микаил Илезов, глава администрации Назрани Урусхан Евлоев, министр образования Эсет Бокова, председатель регионального комитета по делам молодежи региона Анзор Мархиев и другие.

Напомним, что Ингушетия в недавнем прошлом была выбрана лидерами международного терроризма в качестве экспериментальной площадки для реализации своих человеконенавистнических планов. Сотни ни в чем неповинных мирных граждан стали жертвами нелюдей. Свои жизни в борьбе с террористами отдали до полутысячи сотрудников правоохранительных органов.

Большинство из них пало от подлых выстрелов в спину. Ценой огромных усилий, единением народа и власти эту чуму современности удалось выкорчевать из нашей жизни.

Добавим, что ежегодно в нашей стране реализуются различные мероприятия, направленные на совершенствование государственной системы противодействия террористическим проявлениям.