«Осень 1992 года» — эта фраза давно стала нарицательной, вобрав в себя неутихающую боль тысяч изгнанных из своих домов людей, нашедших приют в Ингушетии, родных и близких жестоко умерщвленных, пропавших без вести в те страшные, промозглые дни.

Прошло 29 лет с тех пор. О причинах того кровопролития, порой — взаимоисключающих, вспышке ненависти двух кавказских народов друг к другу сказано и написано так много, что хватит на десятки диссертаций по конфликтологии. Но, мало что изменилось за прошедшее время и эта неопределенность, несколько десятилетий висящая в воздухе лишь угнетает.

Как преодолеть возникшую пропасть отчуждения между соседями, которым волею судьбы предписано жить рядом, какие шаги предпринять, чтобы вернулось доверие, без которого невозможно нормально жить, как найти тот пресловутый общий знаменатель, что устроит обе стороны — об этом и другом говорилось на митинге, посвященном очередной годовщине конфликта и, на котором присутствовали высокопоставленные лица в т. ч. председатель парламента Ингушетии Магомед Тумгоев.

Осложнение эпидемиологической ситуации с коронавирусом, увы, не позволило придать данному мероприятию широкий размах.

В память о жертвах смертоубийств старейшины произнесли молитву. Никто не забыт, ничто не забыто!