Реализуя нацпроект «Здравоохранение»
На территории Республиканской детской клинической больницы в Назрани началось строительство инфекционного отделения
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в городе Назрани начато строительство инфекционного отделения на 60 койко-мест на территории Республиканской детской клинической больницы. Строительная техника подрядной фирмы ООО «Лидер-Строй» уже приступила к рытью котлована. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе Минстроя Ингушетии.
В ведомстве отметили, что все работы будут вестись в рамках графика и в соответствии с проектно-сметной документацией, согласно которой здание данного медучреждения будет 4-этажным с подвальными помещениями.
Помимо 60-ти одноместных боксов, в здании планируют расположить операционную, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты врача и административные помещения. Кроме того, проектом предусматривается охрана и видеонаблюдение территории.
Объемно-планировочные решения, принятые в проекте, обеспечат доступ инвалидов, а для вертикального перемещения в здании предусмотрены два лифта, грузоподъемностью 1200 кг.
Контрактная стоимость объекта составляет 380 млн руб. Согласно программе, объект переходящий, его строительство будет завершено в 2022 году.