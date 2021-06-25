В ведомстве отметили, что все работы будут вестись в рамках графика и в соответствии с проектно-сметной документацией, согласно которой здание данного медучреждения будет 4-этажным с подвальными помещениями.

Помимо 60-ти одноместных боксов, в здании планируют расположить операционную, кабинеты лучевой и функциональной диагностики, кабинеты врача и административные помещения. Кроме того, проектом предусматривается охрана и видеонаблюдение территории.

Объемно-планировочные решения, принятые в проекте, обеспечат доступ инвалидов, а для вертикального перемещения в здании предусмотрены два лифта, грузоподъемностью 1200 кг.

Контрактная стоимость объекта составляет 380 млн руб. Согласно программе, объект переходящий, его строительство будет завершено в 2022 году.