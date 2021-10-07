УФССП

Не оплатите долг — арестуем «железного коня»

На трассах республики продолжает работу «Дорожный пристав»

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В Ингушетии возобновились совместные рейды судебных приставов с сотрудниками Госавтоинспекции и налоговиков по выявлению лиц, уклоняющихся от оплаты долгов.

— Совместные рейдовые мероприятия проходят на стационарном посту города Магас, — рассказал газете «Ингушетия» начальник отдела организации исполнительного производства регионального управления ФССП России Мовлатгирей Гиреев.

— Мероприятия проходят при использовании аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», который с помощью телекамеры позволяет в автоматическом режиме проверять номера проезжающих автомашин по базе данных службы судебных приставов. Работает система просто. Если обнаруживается, что владелец машины имеет задолженность, то система сигнализирует об этом звуковым сигналом и выводит данные должника на экран монитора. Инспектор ГИБДД останавливает указанную машину. После чего судебные приставы предлагают должнику на месте оплатить долг с помощью платежных систем, либо вручают повестку о явке в отделение судебных приставов по месту жительства лично под роспись, либо накладывают арест на имущество, в том числе автомобиль.

Гиреев отметил, что в ходе рейдов судебные приставы и сотрудники ГИБДД напоминают владельцам транспортных средств о функционировании онлайн-сервисов, размещённых на сайтах ФССП России и Госавтоинспекции (это «Банк данных исполнительных производств» и раздел «Проверка штрафов»), а также о возможности использования Единого портала госуслуг (ЕПГУ).

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