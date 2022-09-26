Также в рамках программы свои работы продемонстрировали мастер по металлу Адам Галаев, мастер по дереву Аюп Цороев, мастер по вышиванию лентами Лида Хамхоева. Интересные работы показал Музей изобразительного искусства РИ и Музей краеведения Республики Ингушетия имени Тугана Мальсагова. В частности, Музей краеведения представил ингушскую жилую башню ХIХ столетия, где гостей интересовали бытовые изделия, войлочные ковры-истинги и многое другое.

Более 10 ковров на фестивале представила Райшат Ахильгова — мастер по древнему искусству ковроделия, заслуженный деятель культуры РИ.

В 2021 году Райшат отмечала 10-летие со дня начала производства ковров. Войлочные ковры с орнаментами Райшат Ахильговой, имеют особый стиль и давно уже стали узнаваемы. На фестивале Райшат познакомилась с коллегой, мастером ковроделия из Чеченской Республики Раисой Исропиловой. Они поделились впечатлениями и знаниями в этой области. На фестивале многие посетители с интересом наблюдали, как Райшат мастерски собирает ковёр.

Родилась Райшат в 1967 году в с. Длинная Долина Пригородного района. После окончания школы Райшат посвятила себя швейному делу, стала мастером по пошиву женского платья. С детства слышала она рассказы о мастерице Куси Ахильговой, которая шила войлочные ковры, но не предполагала, что скоро и сама посвятит этому делу свою жизнь. А началось всё с того, что в она увидела старинный альбом «Ингушские орнаменты. 1921-1924», приобретенный братом Гириханом Ахильговым в Москве на Измайловском рынке. Ковры очень заинтересовали её. Уже через год в 2012 году в Музее ИЗО РИ выставленные ею первые ковры вызвали восторг публики. Райшат увлеченно читала исследования по коврам и орнаментам, изучала швы, обработку орнаментов, плетение тесьмы, различные красители, качество крашения и многое другое. Первые труды Райшат — ковры «Джейрах», «Г1оузт» и другие с таинственными орнаментами вызвали общий интерес.

«В орнаментах заложен некий смысл, — говорит она, — это своеобразное послание, символы. Рисунок орнамента отражает в себе не только какое-нибудь изображение, но и передаёт настроение того момента, когда создавался истинг. Мир или война, благодать или голод, появление новой жизни или мор, радость или горе и т. д. Истинг показывает состояние того места, где проживала мастерица и положение народа в то время».

В 2015 году она провела свою первую персональную выставку в Государственном музее ИЗО РИ. В экспозиции было представлено более 20 истингов — ингушских ковров различной цветовой гаммы и исполнения узоров, созданных по старинным технологиям и мотивам традиционных ингушских орнаментов. После выставки ингушскую мастерицу, как дорогого гостя, приняли в Этнографическом музее Грузии.

С 2018 года Райшат более системно работает над возрождением войлочного орнаментального ковроделия.

Сегодня войлочные ковры с орнаментами, изготовленные мастером Райшат Ахильговой хранятся в разных музеях Ингушетии, в Музее ИЗОРИ, в Башне Согласия в г. Магасе, в частных архивах республики, стране и за рубежом.