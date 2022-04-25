Стоит сказать, что Северо-Кавказская железная дорога — одна из основоположниц традиции запуска ретро-составов накануне Дня Победы. Первый ретро-поезд «Победа» отправился в путь в 2010 году. С тех пор он ежегодно курсирует весной по полигону СКЖД: с момента запуска состав успел побывать на 42-х станциях магистрали.

В честь его прибытия на станциях устраиваются специальные театрализованные представления, и сегодняшнее прибытие поезда в культурную столицу Ингушетии не стало исключением: творческие коллективы Московского железнодорожного университета, Дворца культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный и Ростовского государственного университета путей сообщения (РГУПС) выступили с патриотическими песнями, народными танцами, встреченными бурными аплодисментами.

Среди встречавших «Поезд Победы» находился и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который произнес речь перед собравшимися.

— Сегодня мы переживаем сложное время, перекликающееся с трагическим прошлым нашей Родины, когда наши отцы и деды выкорчевывали нацизм и фашизм из Европы, — обозначил символизм руководитель региона. — Точно так же наши защитники Отечества в эти дни продолжают бороться не на жизнь, а на смерть с теми, кто возомнил себя вершителями судеб людей. Они считают, что присвоили себе право отнимать чужую жизнь, распоряжаться ею по своему усмотрению. Испокон веков они жаждали и с нетерпением ждали момента, когда мы ослабнем, чтобы накинуться на нас и уничтожить. Это их мечта. И только наше единство, осознание общности судьбы делает нас сильнее, а их планы — тщетными. В момент испытаний наша Родина как Феникс из пепла возрождалась и доказывала свое право жить под солнцем не по указке недругов, а сообразно своим традициям и обычаям. Мы мирные люди, но наш бронепоезд, как поется в песне, стоит на запасном пути и в любой момент может дать достойный отпор врагам. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 21 тысячи жителей Ингушетии, многие не вернулись назад. Сегодня потомки тех героев мужественно отстаивают государственные интересы России в ходе специальной военной операции, рискуя жизнью. Было время, когда профессия военного была подвергнута обструкции. Но сегодня благодаря огромным усилиям Президента России Владимира Путина ее престиж вновь стал высоким. Наши военные выполняют свой священный долг во имя нашего будущего, будущего наших внуков, тех, кого воспитывают бабушки, которые выходят навстречу врагам со Знаменем Победы, ни на секунду не сомневаясь в своей правоте. Хочу выразить особую благодарность железнодорожникам за реализацию подобных проектов. Наше дело правое. Победа будет за нами.

Перед жителями республики выступил и гость — заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги Сергей Дмитриев.

— Вот уже 11-й год подряд через города и станции Северо-Кавказской железной дороги проходит наш «Поезд Победы», — сказал он. — Поезд памяти о тех, кто ковал победу на фронтах и в тылу, кто сложил свою голову на полях сражений, о тех, кто принёс мирное небо всему человечеству. Кровавая битва за Кавказ закончилась 80 лет назад, длилась 442 дня, и освобождение Северного Кавказа стало переломным моментом в Великой Отечественной войне. Нам есть чем гордиться, нам есть что вспомнить, и поэтому исторический состав Северо-Кавказской железной дороги и впредь будет идти от станции к станции, от сердца к сердцу, чтобы сохранить память об ушедших героях.

Добавим, что ретро-поезд «Победа» сформирован из подвижного состава времен Великой Отечественной войны: двух крытых товарных вагонов (теплушек), в которых выставлены музейные экспонаты времен ВОВ, платформы, для перевозок военной техники (тоже времен ВОВ), а также салона-вагона. Локомотивом ретро-поезда является паровоз серии ФД20, который был построен в конце 30-х годов ХХ века.