Гранты

Началась оценка результатов проектов из Ингушетии, реализованных с использованием президентского гранта до конца 2020 года

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Оценить реализацию проекта может любой желающий. На портале оценка.гранты.рф размещена информация о результатах более четырех тысяч проектов, которые завершились до 31 декабря 2020 года.

Оценка позволит выявить социальный эффект от реализации инициатив и определить, насколько качественно они выполнены. По итогам будет также сформирован список 100 лучших проектов.

Методика оценки подробно описана в положении об оценке результатов проектов.

Результаты проектов оценивают независимые эксперты, представители региональных органов исполнительной власти и общественных палат, некоммерческих организаций, а также люди с активной жизненной позицией. Сделать это фонд рекомендует до 20 июня.

Завершенные проекты победителей из Ингушетии принимают участие в публичной оценке. Поддержите оценкой, комментарием и отзывом хорошие проекты, которые помогли Вам, Вашим близким или знакомым. Это увеличивает шансы некоммерческих организаций нашего региона получить поддержку в будущих конкурсах.

Напомним, в 2019 и 2020 годах уже была проведена независимая оценка результатов 6,7 тысячи проектов, поддержанных Фондом президентских грантов по итогам конкурсов 2017 и 2018 годов. Тогда 79,7% инициатив были признаны реализованными успешно, 17,7% — удовлетворительно, 2,6% — неудовлетворительно. 200 проектов были признаны лучшими (по 100 проектов для каждого годового цикла оценки).

Важно отметить, что в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» результаты проводимой фондом оценки являются основанием для принятия решения о включении НКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг.

Дополнительную информацию об оценке можно получить по телефону +7 (495) 150-42-44 или по электронной почте support@sozidateli.ru.

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