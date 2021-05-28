Совещание

Цель — защита граждан

Начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин провел рабочее совещание в Ингушетии

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В ходе рабочей поездки начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин провел совещание с руководящим составом служб и подразделений Министерства внутренних дел по Республике Ингушетия.

В ходе встречи обсуждались вопросы организации взаимодействия республиканского министерства и Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России.

В своем выступлении перед сотрудниками руководитель окружного полицейского главка отметил, что эффективность выполнения задач в первую очередь будет зависеть от степени налаженности взаимодействия, которое должно отражаться в совместном несении службы по охране общественного порядка, проведении оперативно-разыскных и профилактических мероприятий.

Второй вопрос, который рассмотрели участники совещания, касался результатов работы по противодействию незаконному обороту оружия в регионе. Сергей Бачурин акцентировал внимание присутствующих на необходимости предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых с использованием оружия.

— Усилие органов внутренних дел нужно нацелить и направить на защиту простых граждан, — подчеркнул он в своей речи. — Противодействие незаконному обороту оружия продолжает оставаться одним из самых актуальных вопросов нашей деятельности.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы комплектования территориальных органов внутренних дел республики. Начальник окружного полицейского главка заострил внимание на качественном отборе кандидатов на службу и подчеркнул, что дисциплина и законность — это фундамент организации оперативно-служебной деятельности.

Сергей Бачурин заслушал ряд руководителей профильных подразделений, обозначил основные направления оперативно-служебной деятельности и определил конкретные сроки выполнения поставленных задач.

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