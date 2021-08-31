Это коротко о наших эмоциях на начало учебного года. Но это у нас, в России, и в республиках бывшего Советского Союза, а в странах мира начало учебного года приходится на разные даты.

1 сентября приходят в школу и в Бельгии, Словении, Ирландии, в Польше и Венгрии. Китай, Лаос, Гонконг, Монголия и Тайвань, а также Израиль и большинство африканских стран учебный год тоже стартует 1 сентября.

А вот во Франции — 3 сентября, в Греции — 11 сентября, в Румынии и Болгарии — 13 сентября. В Катаре и ОАЭ — 15 сентября, в Египте — в период с 15 по 24 сентября. Иранцы живут по персидскому календарю и в школу идут 22 сентября.

В скандинавских странах и в Швеции начало учебного года приходится на 15 августа. В Германии нет единого дня начала занятий, в каждом округе у них свои порядки, где-то — в сентябре, где-то — в августе. В Италии начало учебного года тоже осенью, но зависит от погоды, если жарко, переносят на конец сентября. В Канаде — в период от середины августа до середины сентября.

В Индии приходят в школу в июле, в Сингапуре — в ноябре или в январе, в Таиланде — в апреле. В Южной Корее за парты садятся 3 марта, в Японии — 1 апреля, в день цветения сакуры.

Бразильцы и аргентинцы берут портфели с учебниками в начале февраля. В Гватемале садятся за парты в середине января. В Австралии 26 января страна празднует свой национальный праздник — День Австралии, а на следующий день для школьников наступают суровые учебные будни.

В дополнение к сказанному мы собрали ещё интересные традиции из школьной жизни разных стран.

Так вот, в Китае использование шпаргалок считается школьным преступлением. Будучи пойманными всего один-единственный раз, детей отлучают от экзаменов и аттестата (как и достойной работы в будущем). Пожизненно.

В Германии в начале учебного года в четвёртом классе две недели готовят к экзамену по вождению велосипедов. Считается крайне достойным использовать этот экологичный вид транспорта. И за прогулы здесь выставляют большой штраф.

Школьникам Японии разрешают спать во время урока, но только 10 минут. Желающие поднимают руку и ложатся на парту, а учитель рядом ставит таймер. Он зазвенит ровно через 10 минут.

В Индии запрещается устраивать праздник в первый школьный день, потому как это считается признаком расслабления. Надо быть максимально собранным.

За годы обучения в Италии детишки обязаны сменить минимум три школы. По мнению системы образования, это приспосабливает их к переменам в жизни с раннего возраста.

В Австралии обязательна специальная форма, которая у каждой школы своя. Она в большинстве включает в себя шляпы с полями, которые не снимают даже на уроках. Во всех школах обязательный урок — первая помощь при укусе змеи.

В Великобритании принято проводить совместные с педагогами ужины, что сближает отношения со школьниками.

В Голландии за прогулы отвечают не дети, а мамы и папы. Причём крайне жёстко: за первый раз — крупный денежный штраф, а за второй — родители могут получить абсолютно реальный срок в тюрьме. Это воспитывает невероятную дисциплину в детях и ответственность за своих родителей.

В Бали и Индонезии в День знаний школьники в обязательном порядке участвуют в обрядовых танцах, чтобы задобрить богинь знаний и мудрости.

В Америке практикуются письма педагогам от родителей по обычной почте, где они излагают своё мнение об их работе, и эти письма в дальнейшем носят обязательный характер для устройства в другую школу.

А в России всё, как нам уже известно, да и пусть остаётся всё как есть. Завтра в школу! И это празднично и волнительно.

Хочется пожелать школам идти в ногу со временем. Учителям — терпения и здоровья! Школьникам — получать знания и с уважением относиться к педагогам! Директорам — реагировать на отзывы детей и родителей об учителях. А российской системе образования — делать ремонты за счёт налогов, а не родительских денег. Ну и многое другое!

С праздником!