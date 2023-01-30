Ежегодно с 16 по 31 января в России проходит Неделя памяти, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. В этот день, когда во всем мире принято вспоминать тех, кто погиб в фашистских концлагерях, люди склоняют голову перед жертвами варварских акций. Поэтому наш долг — чтить их подвиг, помнить и хранить имена павших героев.

Подобным датам и скорбным дням пристальное внимание уделяется и работниками Национальной библиотеки Республики Ингушетия, которые в рамках Недели памяти жертв Холокоста открыли у себя книжно-документальную выставку «И помнить больно, и забыть нельзя».

Посетители выставки из представленной литературы смогут узнать, каким образом эта дата связана с освобождением советской армией концлагеря Освенцим, в котором было уничтожено несколько десятков миллионов человеческих жизней.

«Как мы знаем, трагический день памяти отмечается в честь освобождения 27 января 1945 Красной армией лагеря смерти «Аушвиц» («Освенцим»), — говорит завотделом библиотеки Зарема Евлоева. — К этому дню мы подготовили специальную выставку с использованием материалов из фондов Национальной библиотеки РИ, которая рассказывает об истории создания концентрационных лагерей в Германии и Польше — самой жестокой и трагической странице в истории Второй мировой войны. Мы всегда должны помнить и всячески стараться не предавать забвению эти трагические дни, когда фашистами уничтожались ни в чем неповинные люди. Поэтому день светлой памяти жертв нацизма должен объединять всех людей доброй воли. Более того, память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями».

Евлоева напомнила нашим читателям, что презентация выставки состоится 31 января в 14:30 в читальном зале НБРИ, и пригласила всех желающих принять в ней участие.