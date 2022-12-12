«С 2022 года наша библиотека принимает участие в федеральном проекте создания и функционирования точек концентрации талантов «Гений места». Данный проект предполагает, что мы будем приглашать одного специалиста, эксперта в одной из отраслей креативных индустрий, и он в свою очередь поделится знаниями, будучи экспертом, обучит других. Тем более 2022 год объявлен Годом культурного наследия», — рассказывает Лидия Мальсагова, заместитель директора по библиотечной работе.

«Марьям частый гость в нашей библиотеке. В начале этого года у нас вышла ее книга «Мудрость женщины», состоялась презентация. Она также принимала участие в нашем мероприятии «Ночь искусств», на котором мы узнали о том, что при женской общественной организации «Ираз» в Назрани у нее действует школа духовной красоты «Сув», на занятиях которой она знакомит своих учениц с традициями нашего народа. Эта новость вызвала интерес и у посетителей нашей библиотеки», — говорит Лидия Мальсагова.

По просьбам жителей города Сунжа руководство библиотеки предложило Марьям Тангиевой создать национально-просветительскую площадку для женщин и для горожан, которым проблематично добираться до Назрани. Автор цикла передач на национальную тематику не смогла проигнорировать подобную просьбу и на общественных началах уже провела два первых занятия.

«Затрагиваются разные актуальные темы. Поведение женщины в обществе, как должна вести себя девушка, этикет поведения молодой невесты с родственниками супруга... У наших юных учениц очень много вопросов относительно того, как встречать, обслуживать гостей. Участницам очень интересно, горят глаза. Но пока они еще стесняются, прошло лишь два занятия. Самые смелые задают вопрос о том, как в рамках ингушского этикета должна реагировать сноха в случае конфликтной ситуации», — улыбается Лидия Мальсагова.

Первыми участницами школы национального этикета «Марьям» стали старшеклассницы пятой и седьмой школ г. Сунжи. Немалый интерес проявили и сами сотрудницы библиотеки.

«Мы сами с удовольствием слушаем Марьям и узнаем что-то новое для себя. Ожидаются практические занятия: как правильно рассаживать и обслуживать гостей. Это то, что порой не знают даже взрослые женщины. Сын нашей коллеги недавно женился, и на лекции Марьям она интересовалась вопросом взаимоотношений свекрови и снохи в свете ингушских адатов», — делится заместитель директора национальной библиотеки имени Дж. Яндиева по библиотечной работе.

Сама Марьям Тангиева уделяет большое значение реализации подобных проектов, вносящих вклад в воспитание подрастающего поколения.

«Сегодня как никогда все обеспокоены тем, чтобы больше заработать и лучше одеться. Поэтому меня очень радует, что есть так много желающих узнать больше о традициях и обычаях своего народа. Самое главное, что у них есть желание, оно о многом говорит. Ценно, что молодые девушки готовы потратить свое свободное время во благо себе, семье, народу в то время, как есть немало соблазнов, отвлекающих молодежь от жизненно важных ценностей», — говорит руководитель школы «Марьям».

Стать участником школы может любой желающий, вход свободный, а информация о предстоящих встречах размещается на сайте Национальной библиотеки имени Дж. Яндиева.