Национальная Медиа Группа и «Ростелеком» завершают сделку по объединению видеосервисов

Объединенный сервис будет работать под брендом Wink и намерен стать одним из лидеров рынка онлайн-кинотеатров в России. Документы по сделке подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор НМГ Светлана Баланова 15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Доля «Ростелекома» в уставном капитале СП составит 70%, а НМГ — 30%. Со стороны НМГ передается онлайн-кинотеатр more. tv и 50% долей в «НМГ Студии». «Ростелеком», в свою очередь, передает онлайн-кинотеатр Wink, включая единую платформу для работы в ОТТ- и IPTV-средах.

Технологическая интеграция платформ more. tv и Wink будет проходить поэтапно. Обе компании заинтересованы в сохранении максимально качественного сервиса для пользователей объединенного онлайн-кинотеатра. До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more. tv на действующих условиях. СП также рассмотрит варианты дальнейшего использования бренда more. tv для решения бизнес-задач.

«Российский медиарынок переживает серьезную трансформацию в части производства контента, его дистрибуции и монетизации. Новые вызовы одновременно означают и новые возможности. Объединение наших мощностей в союзе с «Ростелекомом», лидером на рынке интерактивного телевидения России, позволит значительно усилить позиции обновленного онлайн-кинотеатра на конкурентном российском рынке и создать для пользователей превосходный продукт и сервис. Многолетняя экспертиза НМГ как производителя успешного медиаконтента для разных сред смотрения позволит эффективно выстроить контентную стратегию нового игрока в интересах потребителей и рынка», — сказала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

«В нашем совместном предприятии участники объединяют свои сильные стороны и компетенции. Со стороны «Ростелекома» это самый быстрорастущий видеосервис страны, который за короткий срок вышел на второе место по количеству платящих подписчиков и входит в число лидеров по клиентскому опыту (NPS). Со стороны НМГ — широкие компетенции и опыт по производству уникального киносериального контента в лице «НМГ Студии», а также библиотека и абонентская база more. tv. Таким образом, СП сможет ускорить развитие объединенных активов, увеличить долю на стремительно растущем рынке и предложить лучший эксклюзивный контент, учитывающий весь диапазон запросов и интересов нашей многомиллионной аудитории по всей стране», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Реклама | ПАО Ростелеком | 2VtzqxKZUnF