На оперативном дежурстве
Надежное электроснабжение избирательных участков СКФО — на контроле 2,4 тысячи энергетиков «Россети Северный Кавказ»
«Россети Северный Кавказ» взяли на особый контроль надежное энергоснабжение избирательных участков в регионах СКФО в дни общероссийского голосования 17-19 сентября 2021 года.
Всего в зоне операционной деятельности энергокомпании 3 914 помещений для голосования: 1 927 — в Дагестане; 592 — в Ставропольском крае; 498 — в Чеченской Республике; 399 — в Кабардино-Балкарии; 273 — в Северной Осетии; 188 — в Карачаево-Черкесии, и 97 — в Ингушетии.
В энергокомпании готовы к мгновенному реагированию при возникновении нештатных ситуаций. На оперативном дежурстве в режиме повышенной готовности в период голосования будут 2 424 энергетика в составе 597 бригад. Мобилизовано 825 единиц спецтехники и 48 резервных источников энергоснабжения мощностью 30 кВт и выше.
Каждый избирательный участок в зоне ответственности «Россети Северный Кавказ» также обеспечен необходимыми списками и номерами телефонов ответственных дежурных оперативного персонала районных электрических сетей.
Проведены все необходимые проверки технического состояния и готовности к применению всех электроустановок, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков.
Отметим, выборы в Госдуму РФ и муниципальные образования пройдут во всех регионах СКФО. В том числе в четырех республиках — Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — будут выбирать глав субъектов.