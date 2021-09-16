Всего в зоне операционной деятельности энергокомпании 3 914 помещений для голосования: 1 927 — в Дагестане; 592 — в Ставропольском крае; 498 — в Чеченской Республике; 399 — в Кабардино-Балкарии; 273 — в Северной Осетии; 188 — в Карачаево-Черкесии, и 97 — в Ингушетии.

В энергокомпании готовы к мгновенному реагированию при возникновении нештатных ситуаций. На оперативном дежурстве в режиме повышенной готовности в период голосования будут 2 424 энергетика в составе 597 бригад. Мобилизовано 825 единиц спецтехники и 48 резервных источников энергоснабжения мощностью 30 кВт и выше.

Каждый избирательный участок в зоне ответственности «Россети Северный Кавказ» также обеспечен необходимыми списками и номерами телефонов ответственных дежурных оперативного персонала районных электрических сетей.

Проведены все необходимые проверки технического состояния и готовности к применению всех электроустановок, обеспечивающих электроснабжение избирательных участков.

Отметим, выборы в Госдуму РФ и муниципальные образования пройдут во всех регионах СКФО. В том числе в четырех республиках — Чечне, Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — будут выбирать глав субъектов.