Надежные штабелеры по приемлемой цене

В то же время, штабелер лучше покупать у проверенных фирм, которые не первый год в сфере продажи складской техники.

Для чего нужны штабелеры

Разместить двадцать мешков цемента на складе не составит особого труда при наличии нормального грузчика. Но что делать, когда таких мешков 100, 200, 1000 и более? Это же касается и любых других грузов, будь-то строительные материалы или продукты.

В ситуации, когда тонны продукции необходимо в короткие сроки грамотно разместить в складском помещении без риска их повреждения, обойтись без штабелера весьма проблематично. Есть модели штабелеров, которые могут перемещаться сами – в этом случае работа на складе будет осуществляться ударными темпами. Груз даже в несколько тонн может быть размещен на необходимую высоту в считанные секунды. Это реальная экономия времени и ресурсов.

Какие выбрать штабелеры

Штабелеры бывают нескольких видов. Под каждое складское помещение лучше выбирать определенный вид техники. Есть также универсальные модели, которые подойдут под большинство складских помещений, с разной шириной коридоров и расположением стеллажей. К основным видам штабелеров можно отнести:

ручные;

передвижные электрические;

самоходные.

Ручные штабелеры актуальны для небольших складов. Они осуществляют подъем грузов не более 2 тонн на высоту до 3-х метров. Передвижной электрический штабелер более производительный, но, как и ручной, применяется на небольших складах. Может поднимать груз на высоту до 3,5 метров и весом до полутора тонн. Самый мощный из трех видов – самоходный штабелер: работает до высоты 5,5 метров, поднимает грузы до 1,6 тонны.

Благодаря маневренности и скорости, штабелер может выполнять значительный объем работы на большом складе. Скорость передвижения – до 6 км/час. Специалисты ООО «Адванта-М» помогут подобрать оптимальный вид техники в зависимости от ваших запросов. Вся техника, в том числе штабелеры, имеют гарантию.

Преимущества штабелеров

Современные штабелеры имеют удобную систему управления. Расположения кнопок интуитивно помогает оператору управлять техникой. Даже в тесных помещениях использование штабелера позволит выполнить размещение и перемещение грузов в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что штабелеры в обслуживании предпочтительнее вилочных погрузчиков. Цена на обслуживание значительно меньше. Линейка техники PROLIFT, представленная компаний «Адванта-М», весьма высокого качества. При производстве штабелеров используются качественные японские и западноевропейские комплектующие – это сказывается как на удобстве эксплуатации такой техники, так и на её надежности и долговечности.