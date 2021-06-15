Личность

Трудовая слава героя

Наип Ужахов более полувека своей трудовой деятельности посвятил нефтяной и газовой промышленности СССР и России

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Наип Ужахов

«Тайга и пустыня во многом были похожи друг на друга. В тайге никогда не было легко. Она не признавала нытиков, делала сильного ещё более сильным, твёрдого, надёжного ещё крепче. А в раскалённых песках пустыни мы работали по ночам, днём спасались от жары зелёным чаем. Машины не выдерживали, а люди делали своё дело — строили ударно и качественно» — вот так вспоминает свои трудовые будни один из участников строительства газопроводов в бывшем Союзе. Среди таких ударников был и наш соотечественник Наип Ужахов.

Родился Наип Юсупович в 1940 году в селении Барсуки Назрановского района ЧИАССР. Через четыре года его вместе со всем народом как предателя родины сошлют в Северный Казахстан. Такой была жестокой политика сталинской эпохи. «Помню хорошо, как меня, мальчишку, в день высылки грубо схватил за руку человек в военной форме и забросил в кузов студебеккера (марка грузовика), — вспоминает Наип Юсупович. — Дорогу помню, холод, пронизывающий всё тело. Помню промёрзший клуб с морозцем на стёклах, который моментально оттаял от тёплого дыхания загнанных сюда ссыльных людей. Как мне стало известно позже, нас было около трёх тысяч человек».

Во время высылки семья Ужаховых жила в Кустанайской области, в селении Каскал колхоза «Московский». Здесь Наип окончил пять классов. Дальше учиться ему, как и другим ровесникам, правление колхоза не разрешило. Школа для старшеклассников была в четырёх километрах от их села, но детям депортированных она оказалась недоступной. Им так и сказали, что знания ссыльным не нужны, идите работать в колхоз. Так и начались трудовые будни нашего героя. В последующие годы он работал в колхозе наравне со взрослыми — убирал, косил, выполнял разную работу.

Когда Наипу исполнилось 14 лет, он поехал учиться в город Кустанай на механизатора, где одновременно освоил профессии шофёра, комбайнёра и тракториста. Но работать долго в колхозе судьба ему уже не сулила. В 1957 году, после разрешения ссыльным народам на свободное перемещение, семья Ужаховых возвращается на родину, в селение Барсуки. Здесь Наип устраивается на работу в совхоз «Назрановский» и работает некоторое время трактористом.

В 1960 году Наипа Ужахова призывают на службу в ряды Советской армии. Служит он на родине, в строительных войсках в селении Сурхахи, где в то время была подземная военная секретная база.

По дороге к трудовой славе

После службы в 1962 году он выходит на временную работу по разгрузке железных труб на железнодорожном вокзале Назрани. Они были предназначены для начинающегося в то время строительства газопровода «Ставрополь — Орджоникидзе — Тбилиси». Наип решил устроиться сюда на работу. В те годы к бывшим депортированным было ещё предвзятое отношение, и работу найти было нелегко. Но Наип в числе десяти таких же, как он, молодых людей решил испытать судьбу. Отбор на такой серьёзный строительный участок оказался жёстким. В результате взяли двоих — Наипа Ужахова и Зяудина Манкиева. Так начались трудовые будни Наипа Ужахова на газовых и нефтяных месторождениях в бывшем Союзе и в нынешней России, где он в общей сложности проработал пятьдесят один год своей жизни.

Работал он в структурах ОАО «Сибкомплектмонтаж», которые относились к Министерству строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. Начал свою трудовую деятельность в качестве стропальщика-такелажника на железнодорожном вокзале в Назрани по выгрузке труб из железнодорожных вагонов. Потом его направили на строительство трассы-дороги, ведущей в селение Ачалуки Малгобекского района, где он занимался укладкой сваренных плетей из труб газопровода.

Отметив в молодом человеке трудолюбие и ответственное отношение к своему делу, руководство направило Наипа Ужахова на учёбу в Люберецкое монтажное училище по магистральным газопроводам, компрессорным станциям и газоперерабатывающим заводам.

40 лет своей трудовой деятельности он отдал строительно-монтажному управлению № 10 (СМУ-10). Остальные годы, начиная с 1992, работал на предприятиях, контролируемых нефтегазовым комплексом России, находящихся на территории Казахстана, Туркменистана и Узбекистана.

С 2008 года по 2013 год Наип Ужахов по приглашению своего бывшего коллеги, генерального директора ОАО «Сибкомплектмонтаж» Василия Фёдоровича Келя работал в филиале этого предприятия — ПСФ «Промстройкомплектмонтаж» на полуострове Ямал, Тазовская губа Ямало-Ненецкой автономной области. Здесь он принимал участие в строительстве ПГС — подготовка газа к подаче магистральных газопроводов, и головной компрессорной станции для подачи газа в Китай, «Северный поток — 1», в районе Пешехонской впадины. (Этот объект был сдан в 2019 году. На сдаче присутствовали главы государств России и Китая.)

Наип Юсупович работал на многих крупнейших нефтегазовых месторождениях. Это газопровод «Ставрополь — Орджоникидзе — Тбилиси», «Бухара — Урал», нефтепровод «Дружба», Новоуренгойский газовый комплекс, газопровод «Новый Уренгой — Помары — Ужгород» (первая очередь газопроводов), газопровод «Московское кольцо» и соединённая с ним Волоколамская компрессорная станция, газопровод «Ухта — Торжок» и соединённая с ним Торжокская компрессорная станция, газопроводы «Средняя Азия — Центр» (4 очереди), водовод «Волга — Мангышлак», нефтепровод «Узень — Гурьев — Куйбышев».

Бригадир бригады коммунистического труда

В 1962 генеральный директор Управления магистральных газопроводов Северного Кавказа и Закавказья Муса Ведзижев был приятно удивлён, когда узнал, что лучшую бригаду монтажников возглавляет на таком серьёзном и ответственном по своей значимости газопроводе «Ставрополь — Орджоникидзе — Тбилиси» его земляк Наип Ужахов.

Позже, по ходатайству Мусы Ведзижева, в знак уважения к Ужахову, первым газифицированным селением в Чечено-Ингушетии станет родовое селение Наипа — Барсуки.

В 1963 году бригаде монтажников СМУ-4 треста «Южгазпроводстрой» было присвоено почётное звание «Бригады коммунистического труда».

В 1965 году бригаду Ужахова направляют в закрытый город Гурьев-20 Гурьевской области Казахской СССР (ранее г. Шевченко, ныне г. Актау).

«Нас направили в Мангышлак, на строительство нефтепровода «Узень — Гурьев — Куйбышев», протяжённостью 1750 км, — вспоминает Наип Ужахов. — Это был закрытый город. В советские годы отбор в такие города был строжайшим. За этим зорко следило всевидящее око госбезопасности. В результате в моей бригаде из тридцати пяти человек осталось двадцать три, двенадцать были отстранены от командировки по разным причинам. Они не прошли цензуру».

В Мангышлаке Наип Ужахов прожил 35 лет. В 1980 году он дважды избирался депутатом городского совета Шевченко (Актау) и областного совета Казахской СССР.

«В моей комплексной бригаде было пятнадцать дипломированных сварщиков-монтажников, — говорит Наип Ужахов. — И нас кидали по всем значимым нефтегазовым объектам, от севера до юга, от запада до востока. 35 лет я проработал бригадиром коллектива, который с гордостью носил имя «Бригада коммунистического труда». За это время мы сделали три красных стыка (последний шов газопровода) на магистральных газопроводах межконтинентального значения — газопроводе «Шатлык — Хива», «Узень — Гурьев — Куйбышев» и «Новый Уренгой — Помары — Ужгород». Это высокий показатель для одной бригады».

«... Крепко ступая, как моряк на качающейся палубе, по трубе к месту стыка идёт бригадир Наип Ужахов...»

Чтобы иметь хоть малое представление о работе Наипа Ужахова и всех тех, кто был с ним рядом, читателю, думается, будет интересно познакомиться с вырезкой из статьи «Красный стык» А. Николаева, опубликованной в 1974 году в журнале «Смена» и посвящённой завершению газопровода «Шатлык — Хива». Здесь же, в статье, упоминается и наш герой, бригада которого была удостоена чести заваривать последний шов на трубах этого газопровода.

Но для начала скажем читателю, что Шатлык — это уникальное месторождение природного газа, самое крупное в Средней Азии. Поток шатлыкского газа вошёл в систему 3000-километрового газопровода «Средняя Азия — Центр».

«Трасса «Шатлык — Хива» — это сорок четыре с половиной тысячи труб, сваренных в одну нитку, — пишет автор, — почти пятнадцать тысяч рейсов трубопроводов и триста четыре тонны использованных электродов... Это морозы в каракумских песках с колючей поземкой сухого снега, ледяной ветер, сводящий пальцы коченеющих рук, и обжигающее прикосновение металла; изнуряющая пятидесятиградусная жара, белое, нестерпимое солнце пустыни, и опять обжигающее прикосновение металла — всё то, что испытывает человек, дерзнувший на три тысячи метров проникнуть в земные недра, — тяжёлая будничная работа!.. В рабочих доспехах идёт «золотая сборная» сварщиков. Крепко ступая, как моряк на качающейся палубе, по трубе к месту стыка идёт бригадир Наип Ужахов. Видно, что работа Наипу хорошо знакома, но видно и то, что сейчас он особо сосредоточен и собран. Высокая фигура выпрямляется во весь рост на чёрном, лоснящемся теле трубы, словно он стоит не на круглой поверхности, а на твёрдой бетонной площадке. Чуть заметным движением руки Наиб подаёт команды. Медленно, миллиметр за миллиметром сходятся трубы. «Всё! Стоп! Можно варить!» И вот ровный сизый шов опоясывает тело трубы. Красный стык газопровода «Шатлык — Хива» готов!»

Кстати, на этом объекте участвовало семь монтажных управлений, среди которых бригада Ужахова занимала лидирующее место. За участие в строительстве этого объекта Наип Юсупович был занесён в список на присвоение звания Героя Труда СССР. Но тут случилось несчастье. Начальник штаба стройки Искандер Ходжаев, который с документами ехал в аэропорт, погиб в автокатастрофе, машина провалилась в реку Шават и вместе с ней пропала вся документация. Героя Труда в итоге бригадиру Наипу не дали. Но в 1973 году за участие в строительстве этого газопровода ему вручили орден Трудовой Славы третьей степени.

Потом был орден Трудовой Славы второй степени за участие в строительстве нефтепровода «Узень — Гурьев — Куйбышев».

О награждении его орденом Трудовой Славы первой степени было принято решение в 1991 году в период строительства водовода «Волга — Мангышлак» в связи с тридцатилетием трудовой деятельности в системе строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. Но это время совпало с распадом СССР. В результате, орден он так и не получил. Несмотря на многочисленные письменные обращения Наипа Ужахова во все инстанции, вплоть до главы Российской Федерации — правопреемника бывшего Советского Союза, он до сих пор не может получить заслуженную награду. Без ответа осталось и ходатайство, направленное в 2015 году генеральным директором ОАО «Сибкомлектмонтаж» В. Келем о награждении Наипа Ужахова правительственной наградой — медалью «Героя труда» за полувековой труд, а если быть точнее — пятьдесят один год трудовой деятельности в структуре нефтяной и газовой промышленности.

Заслуженные награды

Но наградной список Наипа Ужахова, помимо орденов Трудовой Славы второй и третьей степени, богат и другими достижениями. Он ветеран труда, ударник 9-ой пятилетки, победитель социалистического соревнования 1973, 1977 и 1979 годов, ударник коммунистического труда. Помимо этого, в годы службы в Советской армии Наип Ужахов получил знак отличника военного строительства.

За годы своей трудовой деятельности не раз отмечался многочисленными грамотами и благодарностями. Не раз получал денежные и материальные премии. Так, ему были подарены автомашины марки УАЗ-469, «Жигули» и «Волга ГАЗ-24».

Во время военных событий в Грозном, где Наип Ужахов проживал в те годы, вместе с квартирой сгорела вся его документация. В 2016 году были восстановлены дубликаты орденов Трудовой Славы и вручены ему повторно на официальном уровне Главой Республики Ингушетия.

Боевая подруга

Отдельно стоит сказать о супруге Наипа Ужахова — Лизе Котиковой. Её без преувеличения можно назвать настоящей женой офицера. Все семейные заботы, в том числе и по воспитанию детей, лежали на её плечах, пока муж работал на великих стройках. Супруга заботилась о тепле семейного очага, в лучших традициях своего народа воспитывала детей, давала им знания и верные напутствия в жизни. Она никогда не жаловалась на неудобства в быту, мало ли их могло быть, если повсюду она следовала за своим мужем, который в поте лица тянул вместе с товарищами газопровод по тайге и пустыням, чтобы в наших с вами домах было голубое топливо.

Работала Лиза некоторое время преподавателем в школе, была завучем по учебной части. Благо, дети выросли достойными. Все получили высшее образование, устроили свою личную жизнь. Старший сын Аслан, дипломированный юрист. Магомед стал военным. Зарина — журналист на местном телевидении.

Сегодня Наип Ужахов на заслуженном отдыхе, живёт с супругой в родовом селении Барсуки, в кругу своей большой родни. Привыкший к труду, Наип Юсупович и здесь не может сидеть без дела.

«У меня двадцать соток земли, — говорит он. — На этом участке я нахожу себе работу. Сажаю огород, ухаживаю за своими посевами. Люблю наблюдать, как из маленького зернышка получается обильный урожай».

Жизнь продолжается...

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