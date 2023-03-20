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Нанорадиаторы?

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В эпоху дефицита природных ископаемых тренд на энергосбережение — это насущная необходимость современности. Где-то строят ветрогенераторы, кому-то удается вырваться вперед в разработке эффективных солнечных панелей, в некоторых странах, например, есть отличные результаты по производству биотоплива. А в Ингушской республиканской клинической больнице эту проблему решили просто: максимальным сокращением секций радиаторов отопления. Хотя... Черт его знает: может, это какие-то чубайсовские нанорадиаторы?

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