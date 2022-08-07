Мнения у людей, конечно, разные, но надо заметить, что агрессии (прямо скажем) стало намного меньше, если сравнивать с тем, что у нас происходило в социальных сетях несколько лет назад. (Уже неплохо.)

Возьмем несколько комментариев по последнему выбросу. Один пишет в поддержку Главы: «Самый лучший руководитель! Спокойно, без позерства делает свою работу. Кому не нравится, могут уехать в соседнюю республику, чей глава занял призовое место» (в рейтинге, — ред.).

Второй недоволен: «...ни образования и никакого развития, вода даже нормально не идет. Одна коррупция. Но зато у нас есть башни, тейпы и мощнейшие истории про то, какие смелые были наши предки» (здесь мы подправили текст, — ред.).

Третий рассуждает философски: «Главное, вода есть какая бы ни была, крыша над головой есть, пища есть, остальное ерунда. Все равно мы только гости в этом мире...».

Следующий (тот же второй) не успокаивается, отвечает: «С таким мышлением мы скатимся до уровня дикарей».

Вообще-то дикари тоже были людьми, и «просветленный» Александр Македонский, который убивал людей тысячами, чтобы установить свой «греческий миропорядок», был ничем не лучше, а скорее хуже их. Если первые просто боролись за выживание, второй возомнил себя чуть ли не вершителем судеб.

В последующем таких, как Македонский, мир знал немало. В их числе и римляне со своим Колизеем, и Гитлер, который провозгласил арийцев «высшей расой», и Трумэн (американский президент) применивший атомное оружие против Японии, и напыщенные английские лорды, устроившие «опиумные войны» в Китае, изрядно выкосив этот народ, и французы, истреблявшие алжирцев. Назвал не всех и не в хронологическом порядке, но здесь важно другое: все обозначенные «не дикари» — предки современных «демократов».

Впрочем, это — к слову.

Не могу, конечно, знать, но всем недовольный комментатор (или это она?), скорее всего, молодой человек (девушка). Его (ее) можно понять. Интернет преподносит такие картинки, такую европейскую «цивилизованность», что молодежь (во всяком случае, немалая часть) забывает: картошка в супермаркет поступает не сама по себе, ее кто-то выращивает. А этот труженик — тоже человек, между прочим, и, как когда-то дикари, возится на земле, а не блуждает по ирреальному миру, зависнув в социальных сетях.

Вопрос: чем нам не угодил Глава республики, который не обращает внимание на рейтинги, но открыто заявляет, что «власть будет помогать тем, кто реально работает»? То есть тем самым, кто обеспечивает продовольственную безопасность. Тем, кто предоставляет услуги поколению, что живет в виртуальном мире!

Как-то на совещании Махмуд-Али Калиматов с горечью сказал: «Нас — представителей старшего поколения — ждет безрадостная старость, если мы не примем все меры и не приучим нашу молодежь трудиться».

Второй вопрос и короткий: он не прав?

Что касается коррупции — она была, есть и будет, потому что мы ее «подкармливаем», а не Глава Ингушетии. Регулярно в сводках МВД, сообщениях следственного управления СКР и республиканской прокуратуры мы читаем о незаконно выданных земельных участках, о хищениях при строительстве школы или детского сада, о завышении стоимости работ при благоустройстве общественных территорий. И кто это делает? Вопрос — риторический.

Относительно предков, башен и истории. Не буду здесь много расписывать, скажу коротко: нам (ингушам) хотя бы придумывать себе историю не приходится, изощряясь в фантазии, как нет надобности приписывать себе и чужие сооружения. Почему бы и не гордиться своими предками, которые веками отшлифовали наши обычаи и традиции, оставили памятники материальной культуры, которых нет ни у кого?

И последнее: в Ингушетии более 500 тыс. человек, и я вас уверяю, сегодня такая ситуация, что как минимум у 300 тысяч (включая подростков с планшетами в руках) не просто «свое мнение», а «своя правда».

Приведу фрагмент-диалог из своего же рассказа про обыкновенного обывателя и классического злодея (имею право):

«... — Вот у меня же злодейское лицо, да?

— Ну, да. Классический злодей, как я и сказал в начале нашего знакомства.

— А у него нет. Там круглые щеки, широкая улыбка, нос мясистый, добрые глаза, как у собаки, которая ластится.

— Кажется, я понял, о ком идет речь, мутный тип.

— Изрекает он очень правильные вещи и призывает: «Мы отвыкли от правды. Давайте, говорить правду, и все у нас наладится».

— И он говорит эту правду?

— Ну, как тебе сказать: свою правду он несет в народ, а вот чужая — ему не нравится.

— И как это?

— В частности, он считает, что, если человек споткнулся, упал и сломал ногу — виновата власть, ибо она не позаботилась о том, чтобы на дороге не было камней. А когда ему говорят, что не власть бросает камни на дорогу, и человеку даны глаза, чтобы смотреть под ноги, возмущается: «Ему даны глаза, чтобы устремлять взгляд в будущее. Он должен идти вперед с высоко поднятой головой, а вы предлагаете ему осторожничать, смотреть под ноги. Так он никогда в светлое будущее не придет, будет только озираться и топтаться на месте».

— Не понял. Речь идет о человеке или малоумном страусе? Это ведь только напуганный страус, насколько известно, вперед мчится, не глядя под ноги, не разбирая дороги...».

Без комментариев!