Гуманитарная помощь

Благодарность

Народный фронт поблагодарил налоговую службу и казначейство Ингушетии за гуманитарную помощь Донбассу

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С первых дней установления на Украине неонацистского режима, который с тех пор терроризирует жителей Донбасса, Россия протягивает руку помощи обездоленным. После объявления СВО эта помощь только усилилась, каждый регион страны освобожденным территориям оказывает конкретную адресную поддержку.

Не остаются в стороне от этого благородного дела и сотрудники министерств и ведомств. Так, сотрудники налоговой службы и казначейства Ингушетии в течение года собирали деньги на гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Эта миссия не осталась незамеченной, в том числе и со стороны общественников: Народный фронт, в лице руководителя исполкома НФ Михаила Кузнецова прислал благодарственные письма в адрес двух ведомств. В торжественной обстановке в конференц-зале налоговой службы республики письмо сопредседателю регионального штаба НФ в Ингушетии Фатиме Барханоевой передал главный федеральный инспектор в РИ Виталий Смирнов, которому, в свою очередь, его передали в ходе совещания глав южных регионов страны. Барханоева вручила письмо руководителю ведомства Магомеду Куштову

— В трудные времена принято объединяться и не оставлять без помощи тех, кто в ней нуждается, — сказал Смирнов. — Гуманитарную помощь для жителей Донбасса собирают всей страной. Ингушский народ в самые трудные и жестокие времена делился последним с теми, кто нуждался, кому было плохо в жизни, будь то кров или последний кусок хлеба. И это всем известно...

Признательность всем, кто видит усилия жителей Ингушетии, обеспокоенных судьбами жертв насилия со стороны киевского режима, выразил и руководитель администрации Главы и правительства Ингушетии Джамбулат Оздоев.

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