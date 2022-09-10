Для приема таковых в Ингушетии открыты два пункта долговременного проживания с возможностью размещения 300 человек.

— Первый пункт на 100 человек устроен в городе Назрани по улице Школьная, на базе гостиницы «Асса», — рассказала газете «Ингушетия» сопредседатель регионального штаба Народного фронта в республике Мадина Богатырева. — Второй — на 200 человек — в сельском поселении Мужичи Сунженского района, на базе республиканского спортивно-тренировочного центра.

По словам собеседницы, прибывших из ДНР И ЛНР граждан обеспечат питанием, медпомощью и другими необходимыми услугами. В настоящее время Ингушетия остается в числе резервных регионов, которые подготовились к приему беженцев.

— Беженцы могут пользоваться услугами в сфере миграции по своим паспортам и пребывать на территории России без виз, — дополнил член регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Магомед Муружев. — Чтобы получить статус беженца им необходимо обратиться с ходатайством в погранслужбу ФСБ России или в территориальный орган МВД по месту пребывания. Мы со своей стороны будем помогать регистрировать граждан, формировать списки на расселение, проводить анкетирование по формированию потребностей и консультировать по всем вопросам оказания гуманитарной помощи.

Общественники напомнили, что на базе офиса исполкома организации в городе Назрани по улице Чеченская функционирует пункт приема гуманитарной помощи для пострадавших, куда местные жители активно приносят одежду, постельные

принадлежности, средства гигиены и продукты питания.

— Кроме того, там же осуществляется сбор по поддержке воинских подразделений ДНР и ЛНР в рамках всероссийского проекта Народного фронта «Все для Победы», — отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ингушетии Башир

Танкиев. — На своих информационных площадках мы рассказываем, как перечислить деньги через сайт pobeda. onf. ru, какие именно потребности у военнослужащих, как доставляются собранные нами в регионе грузы на эти освобожденные территории и как наши волонтеры распределяют их среди российских бойцов. Рассказываем, что собранные средства пойдут, например, на закупку коптеров, бронежилетов и, конечно, медикаментов.