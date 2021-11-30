Эксперты тематических площадок «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Экология» и «Культура» рассказали о результатах работы общественников в течение 2021 года и обратили внимание властей на злободневные проблемы, требующие не только регионального, но и федерального вмешательства.

«Общественные предложения, сформулированные после мониторингов общественников в различных сферах жизнедеятельности, касаются роста инфляции и повышения цен на товары и услуги, необходимости включить в федеральную повестку возможность индексации выплат медработникам, трудящимся в российских селах в рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также внести в нацпроект «Образование» строительство нового корпуса для медицинского колледжа имени А. Тутаевой, согласно устному поручению Президента РФ Владимира Путина, озвученному на межрегиональном форуме Народного фронта в Ставрополе в 2016 году», — отметила в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Фатима Барханоева.

Кроме того, активисты предложили принять безотлагательные меры по строительству подъездной дороги от обновленной федеральной трассы «Кавказ» к новой автостанции Назрани.

«В Ингушетии в прошлом году завершено строительство транспортной развязки «Магас» на автодороге Р-217. Во время масштабной реконструкции трассы М-29 на территории региона не был предусмотрен въезд на автовокзал, осуществляющий региональные и междугородние перевозки. Мало того, что на этой развилке возникают большие пробки, так для того, чтобы добраться до важнейшего транспортного узла республики, не нарушая правил дорожного движения, водителям приходится делать огромный крюк — проехать до пограничного поста с соседним регионом и, по сути, снова вернуться к отправной точке маршрута. Речь идет как минимум о пяти километрах лишнего пути», — присоединился к разговору член регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Хаваж-Багаудин Тибоев.

Помимо прочего, общественники считают необходимым обязать государственные учреждения региона выделить парковочные места для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также ввести персональную ответственность для глав муниципалитетов за возникновение несанкционированных стихийных мусорных свалок.

На конференции также подвели итоги реализации акции «Мы вместе». Эксперты отметили, что активисты доставляли продукты питания, лекарства, а также помогали пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

«Мы подключились к акции в самом начале, и за это время к нам присоединилось более ста добровольцев из различных сфер жизни — это и медработники, и предприниматели, и студенты, и госслужащие. Волонтеры помогали пожилым людям по хозяйству, отвозили врачей к пациентам и домой, раздавали продукты питания и лекарственные препараты, доставляли в медучреждения средства индивидуальной защиты, осуществляли прием обращений и отрабатывали каждую заявку. Только в период самоизоляции добровольцы сшили в общей сложности более 24 тысяч защитных масок и 120 противочумных костюмов. Хочется поблагодарить членов штаба Мустафу Цурова и Лейлу Амерханову, которые в такой непростой период организовали массовый пошив защитных средств с помощью студентов Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Т. Х. Цурова и членов ВОД «Матери России», — подчеркнула сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Ингушетии Мадина Богатырева.

Добавим, что по итогам конференции общественные предложения были направлены Главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову.