И несмотря на то, что за год проведения операции ситуация с обеспеченностью российских военных всем необходимым кардинально изменилась, помощь от соотечественников солдатам со всех уголков страны поступает потоком. Освоили добровольцы — помощники и ремесло по изготовлению таких сетей.

— Все российское общество сегодня сплотилось вокруг единой цели — скорейшего завершения СВО с победой, — признался газете «Ингушетия» член регионального штаба Народного фронта Муружев Магомед. — В рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!» вместе с «Юнармией» мы организовали производство маскировочных сетей для наших бойцов. Это тяжелая работа, требующая усидчивости и терпения. Благо, технологически несложная: матерчатые полоски с подбором цветов под определённый ландшафт вплетают в волейбольную сеть. Ребята осознают свою причастность к большому делу и стараются внести в него свою лепту. В каждый привязанный к сети лоскуток волонтёры вкладывают особый смысл. Ведь это возможность спасти чью-то жизнь, спрятать и укрыть бойца от врага.

Мы уже готовим груз к отправке, и хочется сообщить, что любой имеет возможность присоединиться к общим усилиям по достижению нашей победы. Для этого нужно перевести по уникальному QR-коду (https://pobeda. onf. ru/requirements/ingushetiya) средства, которые будут направлены на покупку снаряжения, обмундирования, медикаментов и других необходимых вещей именно нашим бойцам.

Кроме того, можно прийти к нам в пункт сбора по адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, 8А. Тел.: 8 (8732) 22-27-99.