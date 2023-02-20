СВО

Маскировочная сеть своими руками

Народный фронт в Ингушетии призывает соотечественников внести свою лепту в приближение победы в СВО

0

На начальном этапе специальной военной операции на Украине нашим бойцам недоставало многого из того, что способно сохранить им жизнь. К примеру, те же маскировочные сети, которые широко применяются для уменьшения заметности бойцов, вооружения, военной техники и других важных объектов. Такая вещь может в прямом смысле спасти жизнь.

И несмотря на то, что за год проведения операции ситуация с обеспеченностью российских военных всем необходимым кардинально изменилась, помощь от соотечественников солдатам со всех уголков страны поступает потоком. Освоили добровольцы — помощники и ремесло по изготовлению таких сетей.

— Все российское общество сегодня сплотилось вокруг единой цели — скорейшего завершения СВО с победой, — признался газете «Ингушетия» член регионального штаба Народного фронта Муружев Магомед. — В рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!» вместе с «Юнармией» мы организовали производство маскировочных сетей для наших бойцов. Это тяжелая работа, требующая усидчивости и терпения. Благо, технологически несложная: матерчатые полоски с подбором цветов под определённый ландшафт вплетают в волейбольную сеть. Ребята осознают свою причастность к большому делу и стараются внести в него свою лепту. В каждый привязанный к сети лоскуток волонтёры вкладывают особый смысл. Ведь это возможность спасти чью-то жизнь, спрятать и укрыть бойца от врага.

Мы уже готовим груз к отправке, и хочется сообщить, что любой имеет возможность присоединиться к общим усилиям по достижению нашей победы. Для этого нужно перевести по уникальному QR-коду (https://pobeda. onf. ru/requirements/ingushetiya) средства, которые будут направлены на покупку снаряжения, обмундирования, медикаментов и других необходимых вещей именно нашим бойцам.

Кроме того, можно прийти к нам в пункт сбора по адресу: г. Назрань, ул. Чеченская, 8А. Тел.: 8 (8732) 22-27-99.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Походные ракетные печи изготовили студенты из Ингушетии для отправки в зону СВО
Ингушетия направляет очередной гуманитарный груз участникам СВО
Отделения Почты России в Ингушетии изменят график работы в праздники
Прокуратура Ингушетии проводит проверку после хлопка газа с пострадавшими в Назрани
В незаконном получении более 3 млн рублей выплат обвиняется жительница Ингушетии 
Три человека пострадали в Ингушетии из-за хлопка газа
Ингушские боксеры стали победителями и призерами открытого первенства Пятигорска
В ингушском Малгобеке ликвидировали одну из крупнейших свалок в стране
Разыскиваемого за грабеж и хулиганство уроженца Узбекистана задержали в Ингушетии
В Ингушетии прошел квест-хакатон «Код будущего»
Незаконное получение 1,4 млн руб. по сертификатам на маткапитал расследуют в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 