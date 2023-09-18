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Нарушитель закона должен быть наказан!

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Вот это я понимаю: молодцы хозяева магазина! Поучиться бы у них нашим муниципальным властям, как с нарушителями санитарной чистоты в населенных пунктах бороться. А то понаставили везде камеры видеонаблюдения в надежде, что это кого-то отпугнет.

Полноте, господа-чиновники! Исполнители непотребных делишек не боятся ни оглашения своих поступков, становясь антигероями в соцсетях, ни ваших административных штрафов, потому что в подавляющем большинстве случаев их игнорируют. Им, простите за грубость, индифферентно общественное порицание, служившее для наших предков сдерживающим фактором.

«Вор должен сидеть в тюрьме!» — считал герой легендарного фильма. Перефразируя его слова: «Нарушитель санитарной чистоты должен быть наказан!» Как? Думайте. Вернее — действуйте. Зачем нужны законы, если их не исполняют?!

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