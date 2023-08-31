На этой неделе за парты сядут первые её ученики. О том, какова структура строительного объекта, рассказывает директор школы Фуна Ахметовна Тангиева.

— В этом году мы открываем такую большую, красивую и современную школу. Этому событию рады все жители нашего села. Образовательное учреждение оснащено по последнему слову техники. Все кабинеты оборудованы в соответствии с самыми высокими современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса. Площадь здания составляет 12641 кв. м. Школа — трёхэтажное здание, где имеются 5 блоков. Здесь планируется односменное обучение.

В нашем распоряжении 35 классных кабинета, оснащённых всем необходимым. В каждом кабинете имеются мебель, интерактивная доска, компьютер, МФУ, наглядные пособия, таблицы, раздаточные материалы и т. д.

На первом этаже у нас размещены входная зона, вестибюльная группа с дифференцированным по возрастам гардеробом, столовая, рассчитанная на 174 посадочных места, оснащённая в соответствии с требованиями, медицинский и стоматологический кабинеты, большой спортивный зал, мастерские по столярному делу и металлообработке, кабинет кройки и шитья со швейными машинами. Есть также кабинет кулинарии, где девочки получат хорошую возможность заниматься готовкой различных блюд, готовя себя ко взрослой жизни.

На втором этаже расположены кабинеты иностранного языка, русского языка, математики и т. д.

Есть в школе и хорошая библиотека с читальным залом и книгохранилищем, оснащённая оборудованием и мебелью, компьютерами и интерактивной доской. Имеется актовый зал на 252 посадочных места, укомплектованный необходимым техническим оборудованием, интерактивной доской, музыкальным центром.

Помимо учебных кабинетов, имеются технические и вспомогательные помещения. В здании школы предусмотрены лифты для перемещения.

Учащиеся получат хорошую возможность заниматься спортом. На прилегающей территории здания школы расположена спортивная площадка, детский игровой комплекс, теннисный стол, игровой комплекс, тренажёр шаговый для ног, футбольное и баскетбольное поле, беговая дорожка.

В школе созданы все благоприятные условия для успешной работы учителей, для групповых и индивидуальных занятий учащихся.

Хочется надеяться, что эта новая школа станет для ребят вторым домом и даст всё необходимое для личностного развития, для побед на уровне региона и всей страны. А мы постараемся сделать всё, чтобы процесс обучения здесь был комфортным.