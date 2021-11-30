Наша девочка — Рафида Гагиева решила испытать судьбу.

Рафида родилась в городе воинской славы Малгобеке. Она из семьи победителей всероссийского конкурса «Семья года 2017». Рафида не смогла тогда попасть на приём к Владимиру Владимировичу Путину из-за своего юного возраста и теперь решила участвовать именно в этом конкурсе, дабы приблизить свою мечту к исполнению.

Учится Рафида во втором классе общеобразовательной школы с. п. Верхние Ачалуки. Рафида также занимается в музыкальной школе, класс фортепиано, в государственной школе искусств — класс скрипка, и в художественной школе. Помимо этого, посещает кружок хореографии.

В пять лет она участвовала в проекте «Ах, эти добрые книжки». Переживает, что не успевает ходить на гимнастику, и собирается летом на каникулах попробовать себя ещё в плавании.

На вопрос, кем она хочет стать, когда вырастет, отвечает: «Прежде всего хорошим человеком», а сама с трёх лет ещё мечтает стать министром культуры РФ, объясняя это тем, что обязательно добьётся чего-то большего.

Рафида любит читать. В школе учится отлично. В садике была гордостью: посещала пять-шесть кружков, выезжая в город на общественном транспорте. Мечтает сыграть на белом рояле, на Красной площади Гимн России.

Её любимые предметы — отвечает: «Все!»

Любимая фраза — «Творить добро!»

Девиз — «Гореть самой, зажечь других, быть впереди и точка!»

Цель конкурса — сблизить детей и их родителей, раскрыв творческий потенциал всей семьи.

Сегодня Рафиде нужна наша поддержка. У нее есть возможность попасть в полуфинал. В категории 8 лет она занимает 9-е место. Среди всех участниц у неё 159-е место. Помогите ей собрать больше голосов, отдайте свой голос, пройдя по ссылке.

Профессиональное жюри конкурса состоит из директоров модельных агентств и партнеров. Жюри выберет 54 участниц, которые получат кубки. В финальном голосовании жюри будет оценивать естественную внешность фотографий из анкеты участницы и работы из экспресс-конкурсов, не учитывая разницу в количестве голосов. Каждый победитель получит свой золотой кубок. Серебряных и бронзовых кубков будут удостоены девочки, занявшие вторые и третьи места. Одна из девочек, набравшая максимальное количество баллов по мнению жюри, удостоится главного титула «Самая красивая девочка России». Победительница конкурса попадет на обложку журнала «Дети России» и сможет рассказать свою историю о победе в конкурсе. Также свой золотой кубок «Зрительских симпатий» гарантированно получит одна участница, собравшая максимальное количество голосов среди всех участниц конкурса.

Зрительское онлайн-голосование проходит до 27 декабря 2021 (включительно, до 23:59 по Москве). Голосование жюри пройдет 28-29 декабря 2021 года.

Объявление победителей — 31 декабря 2021 года