Поддержим нашу красавицу
Наша Рафида Гагиева пока на 9-ом месте в своей возрастной категории в конкурсе «Самая красивая девочка России»
Всероссийский онлайн-конкурс «Самая красивая девочка России» проходит один раз в год от Камчатки до Калининграда. В конкурсе принимают участие девочки от 0 до 17 лет. Победители определяются отдельно в каждой возрастной категории. Для попадания в полуфинал достаточно быть в ТОП-10 участниц своей возрастной категории.
Наша девочка — Рафида Гагиева решила испытать судьбу.
Рафида родилась в городе воинской славы Малгобеке. Она из семьи победителей всероссийского конкурса «Семья года 2017». Рафида не смогла тогда попасть на приём к Владимиру Владимировичу Путину из-за своего юного возраста и теперь решила участвовать именно в этом конкурсе, дабы приблизить свою мечту к исполнению.
Учится Рафида во втором классе общеобразовательной школы с. п. Верхние Ачалуки. Рафида также занимается в музыкальной школе, класс фортепиано, в государственной школе искусств — класс скрипка, и в художественной школе. Помимо этого, посещает кружок хореографии.
В пять лет она участвовала в проекте «Ах, эти добрые книжки». Переживает, что не успевает ходить на гимнастику, и собирается летом на каникулах попробовать себя ещё в плавании.
На вопрос, кем она хочет стать, когда вырастет, отвечает: «Прежде всего хорошим человеком», а сама с трёх лет ещё мечтает стать министром культуры РФ, объясняя это тем, что обязательно добьётся чего-то большего.
Рафида любит читать. В школе учится отлично. В садике была гордостью: посещала пять-шесть кружков, выезжая в город на общественном транспорте. Мечтает сыграть на белом рояле, на Красной площади Гимн России.
Её любимые предметы — отвечает: «Все!»
Любимая фраза — «Творить добро!»
Девиз — «Гореть самой, зажечь других, быть впереди и точка!»
Цель конкурса — сблизить детей и их родителей, раскрыв творческий потенциал всей семьи.
Сегодня Рафиде нужна наша поддержка. У нее есть возможность попасть в полуфинал. В категории 8 лет она занимает 9-е место. Среди всех участниц у неё 159-е место. Помогите ей собрать больше голосов, отдайте свой голос, пройдя по ссылке.
Профессиональное жюри конкурса состоит из директоров модельных агентств и партнеров. Жюри выберет 54 участниц, которые получат кубки. В финальном голосовании жюри будет оценивать естественную внешность фотографий из анкеты участницы и работы из экспресс-конкурсов, не учитывая разницу в количестве голосов. Каждый победитель получит свой золотой кубок. Серебряных и бронзовых кубков будут удостоены девочки, занявшие вторые и третьи места. Одна из девочек, набравшая максимальное количество баллов по мнению жюри, удостоится главного титула «Самая красивая девочка России». Победительница конкурса попадет на обложку журнала «Дети России» и сможет рассказать свою историю о победе в конкурсе. Также свой золотой кубок «Зрительских симпатий» гарантированно получит одна участница, собравшая максимальное количество голосов среди всех участниц конкурса.
Зрительское онлайн-голосование проходит до 27 декабря 2021 (включительно, до 23:59 по Москве). Голосование жюри пройдет 28-29 декабря 2021 года.
Объявление победителей — 31 декабря 2021 года