Разумеется, что первые утюги появились тогда, когда человек стал стирать свои вещи, и возникла необходимость разгладить вещь, чтобы она не выглядела мятой.

Так вот, прототипом всех утюгов был способ — на ровной поверхности расстилать стиранную, слегка просушенную вещь. Но эффекта от этого способа не было. Потому появился утюг-булыжник — обыкновенный гладкий и плоский камень, который нагревали и на него клали вещь, придавливая сверху таким же камнем. Или же водили большим нагретым камнем по ткани. Об этом свидетельствуют находки археологов, которые нашли среди развалин два одинаковых плоских камня, а между ними — кусок полуистлевшей ткани. После исследования оказалось, что это приспособление для разглаживания одежды. Так что рождение утюга своими корнями уходит в глубокую древность.

Но были и другие способы глажения. Например, обкладывали вещи прутиками или камушками, которые служили грузилами и оттягивали ткань, разглаживая складки. Древние римляне гладили свои туники и тоги при помощи металлического молотка: морщины просто выбивались из ткани многократными ударами.

В Европе с XVI века для разглаживания складок на одежде использовали горячие металлические пластины. Гладили белье и специальными шарами — «гавками», а также отрезанными донышками бутылок и железными кружками, наполненными горячей водой.

На Руси до середины прошлого века для разглаживания ткани использовали набор из скалки и рубеля. Рубель представлял собой прямоугольную доску с рукоятью: на нижней стороне были вырезаны, вырублены поперечные скругленные зарубки, а верхняя, лицевая сторона зачастую украшалась резьбой. Часто такие вещи, как рубель, передавались в семье из поколения в поколение. Рубели изготовляли и для интерьера. Нарядные, расписные рубели были одними из излюбленных украшении крестьянской избы.

В разных регионах рубели отличались формой и декором. На Севере в рукояти иногда вырезалось полое пространство, которое заполнялось высушенными горошинами, при раскатывании издававшими звук, как детская погремушка. Например, во Владимирской губернии рубели украшали геометрической резьбой, они отличались необычайной длиной. В Ярославской губернии, кроме резьбы, рубель иногда украшала объемная скульптура, которая, выступая над резной поверхностью, служила очень удобной второй ручкой.

Процесс глажки происходил следующим образом: свежевыстиранное белье накручивали на скалку и по нему много раз прокатывали с силой прижимая рубель обеими руками за рукоять и противоположный конец. Ткань отглаживалась и смягчалась. Иначе старинные ткани изо льна были настолько грубыми, что, не отбив их после стирки, невозможно было пользоваться. Отсюда и пословица: «Не мытьем, а катаньем!» Рубель, кстати, пустотелый, использовали и сегодня используют фольклорные группы как музыкальный инструмент.

Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора — запись датирована 10 февраля 1636 года. Упомянутый и описанный утюг стоимостью 5 алтын принадлежал к самому простому нагревательному типу.

Уже в XVIII веке появились духовые утюги. У них откидывалась крышка для загрузки угля. Но вот для раздувания углей нужно было периодически дуть в отверстия, которые находились по боковым сторонам на утюге. Углевой утюг мог быть снабжен трубой и внешним видом больше напоминал допотопный пароход.

Да, старинные утюги были тяжеловатыми, весили до 10 кг и более. Девушкам, чтобы гладить, просто необходима была сноровка и сила недюжинная. Это нам не современные пластмассово-тефлоновые легковесные красавцы. Потому в старину говорили, если девушка гладит, и берёт утюг одной рукой, то готова к семейной жизни. Если двумя, то слабенькая и замуж ей пока рано.

Были и газовые утюги, весом полегче. В корпус встраивалась металлическая трубочка, которая подсоединялась к газовому баллону, а на крышке утюга был расположен насос.

Но самым любимым и востребованным был спиртовой утюг, напоминающий керосиновую лампу. Спирт заливали вовнутрь и поджигали по мере надобности. Но, если, конечно же, он там задерживался. Но такое новшество долго не продержалось. Сами понимаете, тут и дефицит спирта, и последствия от оного утюга. Кстати, за спиртовой утюг можно было купить стадо овец.

С появлением электричества появились и электрические утюги. По данным «Википедии», утюг с электронагревом был изобретён американцем Генри У. Сили и запатентован 6 июня 1882 года. Он весил около 6,8 кг, и его нагревание занимало много времени.

Ингушам не чужды были новинки бытового уклада, так что утюгами они стали пользоваться вместе со всеми, в зависимости от места своего проживания. Но вот в горные аулы железный утюг пришёл в начале XIX века. «Несколько дней женщины гладили железкой всё, что попадало им под руку, — пишет автор народного романа «Из тьмы веков» Идрис Базоркин. — Сначала им это плохо удавалось. Материя горела! Но они быстро привыкли к утюгу».

Сегодня полки торговых центров переполнены разновидностями утюгом. Каких только нет! Выбирай что душе угодно. А главное, девушки могут поднимать утюг одной рукой и лёгким движением могут прогладить любую вещь. Так что, по древнему критерию отбора невест, в девках они точно не останутся. Главное, чтобы женихи оценили старания.