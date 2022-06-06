В 1996 году учреждение зарегистрировано как Назрановский совхоз-техникум. В 1998 г. переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Назрановский аграрный техникум». В 2011 г. переименовано в Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Назрановский аграрный техникум».

Являясь единственным образовательным учреждением по подготовке техников — специалистов сельского хозяйства (зоотехния, ветеринария), техникум выпустил немало квалифицированных кадров, которые впоследствии сумели применить свои знания на благо Ингушетии и далеко за её пределами.

Назрановский аграрный техникум имени И. Б. Зязикова реализует основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования базовой подготовки и иные образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.

Основные специальности:

«Право и организация социального обеспечения» (юрист) — на базе основного образования (9 классов) очное обучение, на базе среднего образования (11 кл.) заочное обучение. Срок обучения — 2 года 10 мес.;

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (бухгалтер) — на базе основного образования (9 кл.) очное обучение, на базе среднего образования (11 кл.) заочное обучение. Срок обучения — 2 года 10 мес.;

«Землеустройство» (техник-землеустроитель) — на базе основного образования (9 кл.) очное обучение, на базе среднего образования (11 кл.) заочное обучение. Срок обучения — 3 года 10 мес.;

«Зоотехния» (зоотехник) — на базе основного образования (9 кл.) очное обучение, на базе среднего образования (11 кл.) заочное обучение. Срок обучения — 3 года 10 мес.;

«Ветеринария» (фельдшер) — на базе 9 класса очное обучение. Срок обучения — 3 года 10 мес.;

«Агрономия» (агроном) — на базе 9 кл. очное обучение, на базе 11 кл. заочное обучение. Срок обучения — 3 года 10 мес.

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в группах осуществляется куратором (классным руководителем).

Техникум обладает оснащенными лабораториями для проведения полноценных занятий по дисциплинам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

Имеются 2 спортзала, один из которых оснащен борцовским ковром «татами». Оборудованный стоматологический кабинет осуществляет дополнительно функции медицинского кабинета для оказания первичной помощи при необходимости.

Студенты ветеринарного отделения имеют возможность соприкоснуться с практикой клинической хирургии животных на базе собственного вивария под руководством опытных ветеринарных врачей.

Педагогический коллектив техникума составляют опытные, квалифицированные кадры, в основном, высшей и первой квалификационной категории. Долгие годы жизни отданы подготовке специалистов сельского хозяйства преподавателями Цороевым Арсамаком Магометовичем, Климатовой Хадишат Султановной, Баркенхоевой Залихан Хаджимурадовной, Гамурзиевой Лейлой Султановной, Албогачиевой

Марет Багаудиновной, Чемурзиевой Фатимой Магометовной, Саговой Лидой Багаудиновной.

Участие в различных мероприятиях на региональном уровне заканчивается достойными местами в конкурсной борьбе.

«Наша задача — это подготовка конкурентоспособного специалиста в соответствии с требованиями рынка труда на основе федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения», — говорит заместитель директора по воспитательной части Магомед Долаков.