В мероприятии приняли участие советник Главы Республики Ингушетия Игорь Антонов, начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Микаил Буружев, военный прокурор Троицкого гарнизона майор юстиции Александр Безсмертный, руководитель военного следственного отдела Следственного комитета России Южного военного округа подполковник юстиции Александр Морданев, председатель совета ветеранов Росгвардии в Ингушетии Магомед Горбаков, другие гости полка.

— Время образования полка выпало на один из самых сложных для региона периодов, — вспомнил в своем выступлении перед собравшимися командир полка подполковник Виктор Кириллов. — Но, с первого дня военнослужащие с честью выполняли свои обязанности, охраняя общественный порядок и обеспечивая общественную безопасность. Выражаю вам признательность за профессионализм, верность воинскому долгу и самоотверженность при выполнении возложенных на вас задач.

К поздравлениям присоединился и начальник управления Росгвардии по Республике Ингушетия полковник полиции Микаил Буружев, который отметил важную роль полка в сохранении мира в регионе.

— Семнадцатилетний боевой путь, к огромному сожалению, не удалось преодолеть без потерь среди личного состава, — сказал Буружев. — Несмотря на это, полк остается одним из важнейших элементов стабильности в нашей республике, где во взаимодействии с территориальным управлением продолжает успешно выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан.

В завершение торжественного мероприятия отличившимся при выполнении служебно-боевых задач военнослужащим были объявлены благодарности и вручены ценные подарки.