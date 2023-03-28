Росгвардия

Символ воинской части

Назрановскому полку Росгвардии вручили Боевое знамя

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Церемония вручения Боевого знамени Назрановскому полку Росгвардии

На строевом плацу Назрановского полка Росгвардии по Ингушетии прошло торжественное мероприятие по случаю вручения воинской части Боевого знамени из рук временно исполняющего должность командира Владикавказского соединения Росгвардии полковника Романа Трубина.

В красочной церемонии приобретения полком важнейшего воинского символа участвовали начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Микаил Буружев, ветераны ведомства и личный состав полка. Полковник Трубин вручил знамя командиру полка подполковнику Руслану Гаджиеву.

— Боевое знамя — символ доблести и славы, — подчеркнул офицер, обращаясь к военнослужащим. — Сегодня ваш полк с честью и мужеством выполняет все поставленные служебно-боевые задачи, твердо стоит на страже своей страны, обеспечивая безопасность Родины.

К личному составу полка обратился и начальник Управления Росгвардии по Ингушетии полковник Буружев. Он пожелал личному составу полка успехов в служебной деятельности на благо Отечества и поздравил присутствующих с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.

В завершение мероприятия отличившимся военнослужащим полка вручили государственные и ведомственные награды.

 

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