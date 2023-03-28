В красочной церемонии приобретения полком важнейшего воинского символа участвовали начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Микаил Буружев, ветераны ведомства и личный состав полка. Полковник Трубин вручил знамя командиру полка подполковнику Руслану Гаджиеву.

— Боевое знамя — символ доблести и славы, — подчеркнул офицер, обращаясь к военнослужащим. — Сегодня ваш полк с честью и мужеством выполняет все поставленные служебно-боевые задачи, твердо стоит на страже своей страны, обеспечивая безопасность Родины.

К личному составу полка обратился и начальник Управления Росгвардии по Ингушетии полковник Буружев. Он пожелал личному составу полка успехов в служебной деятельности на благо Отечества и поздравил присутствующих с Днем войск национальной гвардии Российской Федерации.

В завершение мероприятия отличившимся военнослужащим полка вручили государственные и ведомственные награды.