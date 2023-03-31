Специально по этому случаю редакцию посетил градоначальник Назрани Урусхан Евлоев, который пообщался с главным редактором Алиханом Оздоевым и журналистами издания, расспросил о существующих проблемах, которые можно решить силами городской администрации.

— Не знаю, можно ли назвать сегодняшний день юбилеем газеты — как-никак число магическое, но в совместной семейной жизни такую годовщину иногда называют ландышевой, — сказал мэр культурной столицы республики. — Как бы то ни было, желаю вашему коллективу творческой магии, чтобы вы радовали своих читателей яркими, интересными публикациями.

В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» главный редактор «Голоса Назрани» обозначил основные проблемы муниципальных газет.

— Несмотря на экономический кризис, санкции и прочие субъективные беды, коснувшиеся и рынка печатных СМИ, городские и районные газеты Ингушетии тем не менее успешно функционируют, — сказал Оздоев. — Однако не станет открытием утверждение, что ни одна газета не будет популярной, если у нее нет хорошего оформления, а главное — содержания. Равно как не является секретом и то, что будущее муниципальных газет, по крайней мере — нашей, зависит от отношения к ним местных властей. В этом смысле «Голосу Назрани» повезло: по любому вопросу мы имеем возможность обращаться напрямую к властям города. И всегда нам идут навстречу.

Глава Назрани поздравил коллектив газеты, подарил на память редакции ценный подарок в виде настенного панно из металла с изображением ингушских всадников.