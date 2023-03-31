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Магический юбилей

Назрановской городской газете «Голос Назрани» исполнилось 13 лет

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Урусхан Евлоев (слева)

Сегодня, 31 марта, исполнилось ровно 13 лет с момента выхода в свет первого номера назрановской городской газеты «Голос Назрани».

Специально по этому случаю редакцию посетил градоначальник Назрани Урусхан Евлоев, который пообщался с главным редактором Алиханом Оздоевым и журналистами издания, расспросил о существующих проблемах, которые можно решить силами городской администрации.

— Не знаю, можно ли назвать сегодняшний день юбилеем газеты — как-никак число магическое, но в совместной семейной жизни такую годовщину иногда называют ландышевой, — сказал мэр культурной столицы республики. — Как бы то ни было, желаю вашему коллективу творческой магии, чтобы вы радовали своих читателей яркими, интересными публикациями.

В беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» главный редактор «Голоса Назрани» обозначил основные проблемы муниципальных газет.

— Несмотря на экономический кризис, санкции и прочие субъективные беды, коснувшиеся и рынка печатных СМИ, городские и районные газеты Ингушетии тем не менее успешно функционируют, — сказал Оздоев. — Однако не станет открытием утверждение, что ни одна газета не будет популярной, если у нее нет хорошего оформления, а главное — содержания. Равно как не является секретом и то, что будущее муниципальных газет, по крайней мере — нашей, зависит от отношения к ним местных властей. В этом смысле «Голосу Назрани» повезло: по любому вопросу мы имеем возможность обращаться напрямую к властям города. И всегда нам идут навстречу.

Глава Назрани поздравил коллектив газеты, подарил на память редакции ценный подарок в виде настенного панно из металла с изображением ингушских всадников.

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