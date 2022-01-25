Увы, но социальные сети стали и источником массы негатива, который так и льётся с экранов ваших мобильных аппаратов и иной современной техники. Почему люди ведут себя развязно в социальных сетях, почему оскорбляют честь и достоинство друг друга? Почему клевещут? И как с этим бороться?

Вопросов много, но ничего нового придумывать не надо. Раз общение в сетях превратилось в норму повседневной жизни, значит, оно требует соблюдения правил этикета, как и в реальности. Интернет не отменял нормы морали, нормы этических взаимоотношений.

Причём завсегдатаи соцсетей, так их проще называть, выступают, как правило, от имени народа. От имени народа они лгут, клевещут, они оскорбляют неугодных им и их единомышленникам людей. И не важно, какая за ними стоит правда, прежде всего они вне всякой морали, и не только ингушской, а общечеловеческой.

Чаще всего вседозволенностью в социальных сетях пользуются «безликие», так сказать, тени под «никами». У них нет лица, нет имени, а значит, нет и культуры. Но с ними если и можно справиться, хотя бы отмахнуться, то что делать с откровенными хамами? С теми, кто, не пряча своего имени, открыто оскорбляет людей, унижает их человеческое достоинство, не имея на то никакого морального и законного права. Не секрет, что это происходит по причине личной неприязни, или зависти, или своей несостоятельности и тому подобное. Но зачем об этом кричать, зачем своё мнение навязывать другим пользователям, людям податливым, не имеющим своей твёрдой точки зрения на ту или иную ситуацию?

Социальные завсегдатаи не упускают ни одной публикации, не высказав под ней свой негативный комментарий. Причём делается это в очень омерзительной форме. А что? Никто их в лицо не знает. Ну а если и знают, то через экран не достанут здесь и сейчас. Печально, что эта «прослойка» сегодня рулит в обществе, даёт большинству повод для обсуждений, выбрасывает разного рода негативы.

Помнится, как-то в социальных сетях в ингушском секторе шли острые дебаты на политическую тему. И один из наших пользователей призывал людей за патриотическими вывесками не терять духовность.

«Я имел смелость, — пишет он, — вступить в диалог с молодой женщиной, довольно публичной и презентующей себя патриоткой, радеющей за права ингушского народа. Наши мнения расходились, но те резкие высказывания с её стороны в мой адрес, которые я услышал, никак не вяжутся не только с культурой человека, но с культурой женщины, якобы радеющей за сохранение нации. Но мне, думается, и многим другим не нужна такая свобода, где женщина-ингушка теряет своё лицо. Так за что мы боремся? Какие права может отстоять такая женщина? Каких детей может воспитать такая мать? С кого они должны брать пример? К чему в итоге мы идём?»

Сегодня, в эпоху вседозволенности и расширения виртуальных границ и форм общения, очень тяжело регулировать соблюдение норм этикета. В прошлые времена публичная клевета, оскорбление и подобного рода явления пресекались традиционными общественными институтами. Нарушители подвергались общественному осуждению. А потеря уважения и авторитета для ингуша было хуже, чем потеря свободы. Но сегодня такой инструмент регулирования общественных отношений практически утратил свои силы. Хотя нет, он работает, но там, где есть ингушское воспитание, где сохранились традиционные устои ингушского народа, где есть достойные мужчины. Представители слабого пола здесь никогда не позволят себе публично выступать с негативными заявлениями, задевающими честь и достоинство других людей.

Возвращаясь к теме этического поведения в социальных сетях, невольно задаёшься вопросами: где наш хвалёный «эздел»? кто дал право публично оскорблять людей, если человек не соответствует твоим жизненным принципам? кто дал право разделять народ на правых и неправых и вносить раскол в народ, веками доказывающий свою крепость и единение? какой борьбой можно оправдать нарушение основ ингушских адатов? И, наконец, каково оно, будущее народа, потерявшего свою духовность?

Да, наш народ испытал много несправедливостей по отношению к себе. Но и достиг многого, особенно за последние десятилетия, со времени возрождения нашей государственности. Но у нас много ещё проблем, которые мы не можем решить здесь и сейчас в силу многих обстоятельств, не зависящих от нас. Но главное, мы должны и обязаны сохранить себя, свою культуру взаимоотношений, сохранить согласие в народе. Это мы можем сегодня, здесь и сейчас, если каждый, не зависимо от того, где он находится, в виртуальном состоянии или в реальности, будет соблюдать свой ингушский этикет («эздел»). Если каждый займётся воспитанием в своей семье в рамках ингушской традиционной культуры. Без всякого сомнения, тогда и хамов будет меньше в нашем обществе и в социальных сетях.

Человек, позиционирующий себя настоящим ингушом, прежде всего должен быть пронизан устоями ингушского этикета «эздел», так, чтобы он соблюдал его не от случая к случаю, чтобы этикет был неотделим от него, жил в нём и проявлялся даже тогда, когда он остаётся наедине с самим с собой. Вот это и есть соблюдение ингушского этикета «эздел», везде, при любых обстоятельствах оставаться достойным человеком и соответствовать принципам морали, чести и совести. Это наше богатое наследие, которое досталось нам от мудрых предков, продуманное до мельчайших звеньев. И нарушение хоть малого звена, хоть малой доли этой целостности, непременно повлечёт за собой со временем упадок духовности всего народа.

Сегодня каждый из нас должен быть готов к тому, что может стать по любому поводу «мячом для битья» в социальных сетях. Чтобы противостоять этому злу, каждый выберет свою стратегию поведения. Кто-то попытается воспользоваться методами наказания через институт старейшин. Другой, не видя смысла, постарается пропустить мимо ушей. А завсегдатаям будет всё равно. У них нет понятия чести и совести. У них есть поле деятельности, где они ради «пиара», «лайков», «бонусов» или денег, неважно, какая из этих причин ими движет, будут формировать свою культуру поведения, которая никак не вяжется с ингушской и общечеловеческой этикой. Она в корне чужда человеческой морали и культуре.

Печален тот факт, что некоторая часть нашей молодёжи создаёт из таких псевдоборцов себе кумиров. Да, по закону можно привлечь клеветников к ответственности. Но не практикуется, не приживается такая форма наказания в ингушской среде. Для нас привычнее обратиться к ним через свои адаты. Но потерявшим совесть и честь они не авторитет. Увы...

А может перестроиться, прибегнуть к новым формам воздействия на них, с учётом «переселения душ» в социальные сети? В качестве предложения, было бы неплохо организовать «совет блогеров», именно совет, а не отдельные личности, который будет нести в массу и закреплять среди молодёжи устои нашей ингушской культуры. Использовать методы порицания, наказания, не упуская из виду ни один случай, выходящий за нормы поведения. Причём, согласовывая каждый свой шаг с уважаемыми людьми, старейшинами народа. Есть же хороший показатель общественников на примере группы «Антилирика», участники которой, порой ценою собственной жизни, борются за сохранение здоровой нации.

Может, со временем как-то решим, какими методами бороться с этим злом, разрушающим духовность нации. А пока просто совет: не реагируйте на выпады бессовестных людей, не давайте им повода разрушить вашу энергию, берегите себя и пожалейте их искренне, ибо они обделены источником добра и света. Пожелайте им духовного выздоровления.

А пока напомним читателям ряд правил сетевого этикета: не регистрируйтесь под чужими именами; не оскорбляйте и не унижайте достоинство других, если даже сидите под никами, в чём нет ничего предосудительного; не выставляйте чужие «тайны» на всеобщее обозрение; не размещайте фотографии и видео, не согласовав с теми, кто там изображён. Ну, разумеется, не употребляйте ненормативную лексику. И старайтесь писать грамотно!