Не стало экс-декана юридического факультета Ингушского госуниверситета Мовлат-Гирея Дзагиева
Сообщается о преждевременной кончине Мовлат-Гирея Дзагиева — экс-декана юридического факультета Ингушского госуниверситета (он покинул этот пост вначале июня текущего года).
Дзагиев занимал различные должности, до недавнего времени возглавлял Общественную палату Ингушетии, активно занимался научной деятельностью и преподавал в вузе. Свои последние минуты жизни он находился на рабочем месте.
Региональное отделение союза журналистов России и коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным и близким Мовлат-Гирея Османовича Дзагиева.
Дала къахетам болба! Дала гешт долда!