Соболезнование

Не стало экс-декана юридического факультета Ингушского госуниверситета Мовлат-Гирея Дзагиева

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Сообщается о преждевременной кончине Мовлат-Гирея Дзагиева — экс-декана юридического факультета Ингушского госуниверситета (он покинул этот пост вначале июня текущего года).

Дзагиев занимал различные должности, до недавнего времени возглавлял Общественную палату Ингушетии, активно занимался научной деятельностью и преподавал в вузе. Свои последние минуты жизни он находился на рабочем месте.

Региональное отделение союза журналистов России и коллектив газеты «Ингушетия» выражает соболезнования родным и близким  Мовлат-Гирея Османовича  Дзагиева.

Дала къахетам болба! Дала гешт долда!

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