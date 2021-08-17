Соболезнование

Не стало общественного деятеля, журналиста и писателя Аслана Кодзоева

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Стало известно о смерти общественного деятеля, поэта и писателя Аслана Кодзоева. Он был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус, но врачам не удалось спасти его.

Аслан Кодзоев являлся учредителем и генеральным директором АНО «Институт Кавказской цивилизации, демократии и гражданского общества «Kavkasion». Возглавляемая им организация АНО «Kavkasion» сотрудничала с Фондом Кавказа Грузии. В рамках заключенного между ними меморандума о сотрудничестве участвовали в реализации общественно важных проектов гуманитарного, культурного, научного характера, направленных на развитие братских отношений между народами Грузии и российского Северного Кавказа.

Активно занимался творческой деятельностью, издавал газеты, поэтические сборники, писал публицистические материалы. В прошлом Аслан Кодзоев занимался и политической деятельностью, являлся депутатом Народного собрания Ингушетии.

Аслан был профессиональным журналистом, являлся членом Союза журналистов России.

Коллектив редакции газеты «Ингушетия» и региональное отделение Союза журналистов России выражают свои искренние соболезнования родным и близким Аслана Кодзоева по поводу его безвременной кончины.

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