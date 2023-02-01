Три года назад в Магасе открылось ГБОУ «СОШ № 2». С самого первого дня команда учителей во главе с директором Зарой Исадиновной Картоевой делает все возможное, чтобы школьная жизнь запомнилась детям не как сухая зубрежка учебных предметов — грызть гранит науки здесь учат легко и непринужденно. Регулярно проводятся интересные внеклассные мероприятия, которые сплачивают детей, раскрывают творческий потенциал учащихся. Стала доброй традицией организация предметных недель в школе. Совсем недавно закончилась неделя английского языка, которая была насыщена интересными мероприятиями, конкурсами и презентациями.

У меня состоялась беседа с учителем английского языка, кандидатом филологических наук Раей Идрисовной Олиговой, в ходе которой она поделилась успехами своих учащихся, рассказала о ходе прошедшего мероприятия в школе.

«В начале нашей беседы скажу немного слов о школе, перефразируя великого Александра Сергеевича, «как много в этом звуке для сердца каждого слилось!»

Мы все родом из школы. В ее стенах мы прожили, по меньшей мере, кто — девять, а кто — одиннадцать лет нашей жизни. Помимо знаний, которые мы получаем в школе, мы накапливаем огромный жизненный опыт, учимся общаться, познаем себя как часть социума.

Именно в школе закладывается тот фундамент, на котором нам строить наш дом, имя которому Жизнь. От прочности этого фундамента зависит, воздвигнем ли мы на нем дворец или соорудим маленькую хижину.

Не могу не вспомнить одно мудрое объявление, размещенное при входе в один из университетов Южной Африки, текст которого не стыдно было бы разместить в каждом учебном заведении мира в качестве напоминания о том, насколько важным является образование.

«Уничтожение любой нации не требует атомных бомб или использования ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образования и разрешение обмана учащимися на экзаменах.

Пациенты умирают от рук таких врачей. Здания разрушаются от рук таких инженеров. Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. Справедливость утрачивается в руках таких юристов и судей. Крах образования — это крах нации».

— Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, как проходила неделя английского языка в вашей школе.

— Предметные недели проходят в нашей школе с первого года ее открытия, в соответствии с графиком. Можно сказать, что это своего рода праздник того или иного предмета, отмечаемый в маленькой суверенной стране Школа.

Во время недели английского языка учителей и учащихся с порога ждала увлекательная виртуальная экскурсия по Великобритании. Это сразу погружало в атмосферу английского языка.

В ходе недели были организованы конкурсы по трем номинациям: рисунок «Великобритания глазами детей», презентация и сочинение.

В номинации «Великобритания глазами детей» Гран-при был присужден ученице 11 класса Дахкильговой Марии. Девушка нарисовала карту Великобритании, при этом показав мастерство в использовании красок на холсте.

Первое место поделили ученицы 8-го и 5-го классов Измайлова Алима и Эсмурзиева Раяна, второе место досталось ученикам 11-го и 5-го классов Умаровой Зухре и Коригову Абдуллаху, третье место также поделили две ученицы 11-го и 6-го классов Аспиева Макка и Хамхоева София.

В номинации «Презентация на английском языке» на тему «My future profession» («Моя будущая профессия») победу одержал ученик 9-го класса Батыгов Мохаммед-Эмин, второе место было присуждено ученику 11-го класса Накастоеву Сулумбеку.

В номинации «Сочинение» победила ученица 7-го класса Богатырева Хади. Тема сочинения — «Why I learn English» («Почему я изучаю английский язык»).

Данный конкурс еще раз показал, насколько талантливы наши дети, насколько огромный у нас потенциал. Скажу, что в их возрасте намного легче усваивается любой материал. Чем моложе мозг, тем он пластичнее, то есть способнее к обучению. Поэтому чем раньше они поймут необходимость изучения иностранных языков, тем больше от этого толку.

Я завершила неделю английского языка, организовав викторину для учащихся одного из 5-х классов на тему «Enjoy your English» («Наслаждайся английским языком»). Когда я задумывала данный урок, я преследовала цель закрепить имеющиеся знания в области английского языка посредством игровой ситуации. В мою задачу входило также развить творческие способности и коммуникативные навыки. Во время такого рода уроков развивается умение работать в сотрудничестве с другими, воспитывается уважительное отношение к другой культуре. Игра — это хороший шанс улучшить свои языковые навыки непринужденным образом.

Наши команды, которые выбрали для себя яркие названия «Созвездие» и «Оптимисты», очень активно участвовали во всех 9 конкурсах. Ребята узнали для себя много интересного и нового, сумели повторить и систематизировать свои знания по грамматике и лексике. Были у нас и развлекательные паузы, где пятиклассники смогли проявить свое актерское мастерство. Ребята также соревновались в скорости чтения скороговорок на английском языке, а завершил викторину, конечно же, конкурс капитанов.

И членам жюри, и самим детям очень понравился наш проект. Самое главное, что нам удалось достичь основной цели — увлечь детей английским языком, чтобы его изучение для них было не тяжелым бременем, а наслаждением.

Как рассказывает Р. И. Олигова, также в ходе недели английского языка на открытых уроках учителя-предметники показывали свое мастерство и профессионализм. Ж. Т. Зангиева со своими учащимися 9-го класса провела очень интересный и занимательный урок на тему «Музыка». На открытом уроке М. Р. Местоевой с учащимися 5-го класса заговорили на английском языке герои из известной басни Крылова «Стрекоза и муравей».

— Все мы знаем, что в современном мире знание иностранных языков становится очень популярным, — делится Р. И. Олигова. — «Знание одного языка позволяет войти в коридор жизни, знание двух языков — открывает вам все двери в этом коридоре», — сказал канадский психолингвист Франк Смит. Действительно, изучение языков расширяет спектр знаний человека. Чем больше человек знает языков, тем лучше его способность и к адаптации в окружающем мире. Знание иностранных языков расширяет кругозор, влияет на широту мышления. Также могу подчеркнуть, что владение иностранным языком — незаменимая составляющая образования успешных людей. Те, кто, кроме родного языка, знает ещё хотя бы один, производят более благоприятное впечатление на окружающих. В наше время, когда международный бизнес и работа за границей стали обычным делом, населению необходимо владеть хотя бы одним иностранным языком.

— Спасибо вам за интересный рассказ. Когда учитель увлечен своим предметом, этот предмет становится увлекательным и для обучающихся. У меня сложилось впечатление, что учителя английского языка школы № 2 любят и знают свое дело.

Как было сказано выше, судьба нашей нации напрямую зависит от качества образования, от профессионализма учителей. Хочу пожелать нашим дорогим учителям мудрости, терпения и огромных сил в их нелегком труде.