Мир стареет, и это абсолютный факт, а способствует этому нерадостному процессу невиданное прежде сокращение рождаемости. Причем рожать меньше стали не только в «загнивающей» Европе или своеобразной Японии, но и в Турции, Иране и даже в странах арабского Востока. Усугубляет эту картину и конспирологические (порой имеющие под собой логическую основу) теории о рукотворных вирусах, распространяемых подручными «мирового правительства» для контроля за рождаемостью. Как бы то ни было, проблема остается.

С 20 по 26 февраля в России проводится Неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. Врачи советуют не забывать о сохранении репродуктивного здоровья не только женщинам, но и мужчинам.

— Репродуктивное здоровье — это одна из важнейших составляющих здоровья человека и общества в целом. По определению Всемирной организации здравоохранения, репродуктивное здоровье — это состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней во всех сферах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов. Каждый член общества с детских лет должен уяснить, что такое репродуктивное здоровье, и почему это понятие настолько важно для нормальной социальной адаптации в социуме.

— Репродуктивное здоровье мужчины и женщины определяется, как способность к зачатию, вынашиванию и рождению детей, — говорит врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Малика Евлоева. — Сохранить репродуктивное здоровье — главная задача любого мужчины или женщины. Его основы формируются еще в детстве, и крайне важно оградить их от негативного влияния многих факторов.

По словам собеседницы газеты «Ингушетия», состояние репродуктивного здоровья мужчин и женщин прежде всего определяется тем, какой образ жизни ведет человек.

— Оно зависит от таких факторов, как генетика человека, врожденные патологии, возраст начала половой жизни, окружающая среда, — подчеркивает она. — В текущих условиях проблемы понижения мужской фертильности, эректильной дисфункции не теряют своей значимости и, несмотря на развитие новых методик и технологий в медицине, число лиц, требующих специализированной андрологической помощи, сохраняется в значительной степени. Одной из причин ослабления репродуктивной функции у мужчин является гипогонадизм — клинический синдром, обусловленный недостаточным формированием (дефицитом) андрогенов. Андрогены играют важную роль в развитии и поддержании репродуктивной и половой функции у мужчин. Уровень тестостерона в крови уменьшается в процессе старения. Правильное питание, необходимая физическая активность, отказ от курения и алкоголя — задаток сбережения репродуктивного самочувствия на продолжительные годы. Табакокурение и использование алкоголя женщиной во время беременности повышает риск мертворождения. Есть разные безвредные препараты контрацепции для женщин от нежелательной беременности, но они не защитят от заболеваний, которые передаются половым путем. Прокреация ребенка должно быть осознанным решением.

Евлоева напоминает о важности регулярных профилактических осмотров у медицинских специалистов (гинекологов для женщин и урологов для мужчин), что позволит предотвратить появление и развитие большинства заболеваний на ранней стадии, даже при отсутствии жалоб.

— Так, на этапе планирования беременности женщине важно восполнить все дефициты витаминов и минеральных веществ в организме и придерживаться принципов рационального и правильного питания до беременности и во время беременности, — советует врач. — Физическая активность во время беременности должна быть приемлемой и согласованной с врачом.