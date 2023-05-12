По данным ВОЗ, ежедневно в мире происходит более одного миллиона случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем. В России на 2021 год суммарный показатель заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путём, составил 89,6 случая на 100 тысяч населения.

О профилактике и здоровом образе жизни рассказывает врач Республиканского центра медицинской профилактики и общественного здоровья Айшат Газикова:

— Инфекции, передающиеся преимущественно при половом контакте, могут также передаваться через кровь — в результате использования загрязненных шприцев, нестерильных медицинских инструментов или при переливании крови.

Некоторые инфекции могут передаваться от матери к ребенку во время беременности, родов и во время грудного вскармливания.

На сегодняшний день количество возбудителей, вызывающих ИППП более 30. Это бактерии, вирусы, паразиты. Из них — 8 встречаются наиболее часто. Четыре инфекции (сифилис, гонорея, хламидиоз и трихомониаз) сегодня поддаются лечению. А вот гепатит В, вирус простого герпеса, ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ) являются неизлечимыми.

Зачастую может происходить заражение сразу несколькими возбудителями.

Подавляющее большинство ИППП протекают бессимптомно или имеют незначительные симптомы. Невзирая на большое количество возбудителей, вызывающих ИППП, все эти заболевания имеют общие черты.

У мужчин в наибольшей степени частыми проявлениями ИППП являются выделения, зуд, жжение и болезненность при мочеиспускании, высыпания (язвочки, пузырьки) на половых органах, увеличение паховых лимфатических узлов.

У женщин довольно часто большинство ИППП протекают скрыто, никак не давая о себе знать. В некоторых случаях могут появиться необычные выделения, зуд, жжение, раздражение в области половых органов, болезненность во время мочеиспускания, боли внизу живота, на половых органах возникают язвочки, пузырьки, увеличиваются паховые лимфатические узлы и нарушается менструальный цикл.

Слабо выраженные клинические признаки заболевания приводит к поздней диагностике ИППП и, как следствие, к развитию осложнений: неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, бесплодие, внематочная беременность, мертворождение и повышенный риск заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), онкологические заболевания.

Большинство людей с ИППП не знают, что они инфицированы, так как некоторые возбудители могут жить в организме и никак себя не проявлять. Для того чтобы удостовериться, что ты здоров, нужно пройти обследование, так как оптимальный способ обеспечить эффективное лечение, избежать осложнений и предотвратить дальнейшее распространение инфекций — скрининг пациентов с ИППП и их половых партнеров с целью своевременной постановки диагноза. Существует несколько видов анализов на выявление ИППП, однако более современным и достоверным методом является ПЦР-диагностика, позволяющая обнаружить в организме человека даже единичные микроорганизмы.

Одним из действенных способов предохраниться от ИППП является соблюдение правил безопасного полового поведения, к которым относятся: отказ от раннего начала половой жизни, исключение случайных половых связей, а также вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) и вируса гепатита В.

В рамках Недели профилактики инфекций, передаваемых половым путем нашим центром проводятся мероприятия в государственных учреждениях по ознакомлению жителей Ингушетии о важности своевременной диагностики, профилактики и лечения ИППП.